Video: la reacción de Mirtha Legrand ante una incómoda anécdota de Osvaldo Laport

La novela, protagonizada por actores de renombre como André, Grimau y Laport, tuvo un gran impacto en su momento, y Mirtha no dudó en recordarla durante la charla. Sin embargo, en medio de la conversación, Laport lanzó un comentario que generó un instante de incomodidad.

mirtha laport.mp4

"En Soy Gitano compartíamos camarín los tres… pero todavía tengo una pregunta, no es para que alguien me la conteste eh… ¿Quién mojaba la tabla?", dijo el actor en tono de broma. Sus palabras provocaron risas detrás de cámara y un intercambio de miradas cómplices entre los actores, pero no fueron bien recibidas por la conductora.

Mirtha, visiblemente molesta, no dudó en expresar su desagrado: "Yo me río por compromiso, pero la verdad es que es horrible lo que dijiste", le reprochó con su característico tono directo. Su reacción sorprendió a los invitados, y André apoyó su postura: "Tiene razón, Mirtha, me parece exactamente lo mismo".

A pesar del incómodo momento, el programa continuó con normalidad y la conversación volvió a centrarse en las carreras de los invitados y los momentos que marcaron su trayectoria. La noche cerró con un repaso de anécdotas y recuerdos que reafirmaron el talento y la trayectoria de los protagonistas de una era dorada de la televisión argentina.