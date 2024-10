Video: Paulo Dybala participó del lanzamiento de la película "Venom: The Last Dance"

A medida que avanza el video, su famosa máscara se convierte en un símbolo poderoso. Pero el momento culminante llega cuando, sobre el cierre, Dybala se transforma en Venom, el temido simbionte con superpoderes y un carácter explosivo que se ha ganado un lugar como uno de los antihéroes más reconocidos del mundo.

"Siempre me ha encantado el universo Marvel, siempre he sido un gran admirador y ser elegido para promocionar la película Venom: The Last Dance en Italia es realmente un sueño hecho realidad", expresó Paulo en una entrevista reciente. Para el campeón mundial en Qatar 2022, participar en esta campaña publicitaria ha sido un hito en su carrera.

dybala venom.mp4

El concepto detrás del anuncio destaca la conexión entre la famosa celebración del futbolista de La Loba y el personaje de la historia. La idea central es que mientras algunas máscaras se usan para ocultar la identidad, otras, como la de Dybala, la revelan y potencian su impacto. La "Máscara Dybala" se ha convertido en un símbolo que lo caracteriza tanto dentro como fuera de la cancha.

La última parada de la saga Venom: con Paulo Dybala

Venom: The Last Dance marca la tercera y última entrega de la trilogía protagonizada por Tom Hardy como Eddie Brock, quien comparte su cuerpo con el simbionte alienígena Venom. La saga ha sido un éxito global, destacándose por la complejidad del personaje, que lucha constantemente entre su naturaleza destructiva y su deseo de hacer lo correcto.

En esta última entrega, Eddie y Venom se encuentran en una carrera desesperada por sobrevivir, mientras el cerco se cierra a su alrededor. Los protagonistas se ven obligados a tomar una decisión crucial que pondrá fin a su "último baile".

image.png

La película promete ser un cierre impactante para una de las historias más originales dentro del universo Marvel. Venom: The Last Dance estará disponible en los cines a partir del 24 de octubre de 2024.