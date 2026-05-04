El guiño de Paulo Dybala a Davoo Xeneize que encendió la ilusión de los hinchas de Boca
El delantero de la Roma protagonizó un video viral junto al streamer xeneize y volvió a alimentar las versiones sobre un posible futuro en el club de la Ribera.
El nombre de Paulo Dybala volvió a instalarse con fuerza en el universo de Boca, aunque esta vez no fue por negociaciones formales ni declaraciones institucionales. Un simple video, con tono distendido, alcanzó para encender nuevamente la ilusión de los hinchas y generar un fuerte impacto en redes sociales.
El episodio tuvo como protagonista también a Davoo Xeneize, uno de los creadores de contenido más reconocidos dentro de la comunidad xeneize. En un saludo dedicado al streamer, la "Joya" bromeó sobre su estilo y aseguró que tenía “cosas de él” como futbolista, en un intercambio relajado que rápidamente se viralizó.
El propio Davo compartió el clip durante una transmisión en vivo, lo que multiplicó su alcance y provocó una reacción inmediata entre sus seguidores. En cuestión de minutos, el fragmento comenzó a circular por distintas plataformas, alimentando el entusiasmo de los fanáticos xeneizes, siempre atentos a cualquier señal vinculada al campeón del mundo.
El contexto en el que aparece este guiño no es menor. Desde hace varias semanas, distintas versiones en Argentina y Europa mencionan la posibilidad de que Dybala pueda vestir la camiseta azul y oro en el futuro. Si bien no hay negociaciones confirmadas, el propio jugador dejó abierta la puerta en declaraciones recientes al reconocer que “nunca se sabe” qué puede ocurrir más adelante en su carrera.
La ilusión también se potencia por la posibilidad de verlo compartir equipo con Leandro Paredes, otro nombre que suele aparecer vinculado al club y que mantiene una relación cercana con el delantero de la Roma. Esa combinación, aunque hoy lejana, forma parte del imaginario de los hinchas.
Fabrizio Romano le bajó el tono a la posible llaga de Paulo Dybala a Boca
Sin embargo, en medio de la ola de especulaciones, surgió una voz autorizada para poner paños fríos. El periodista italiano Fabrizio Romano fue categórico al referirse a la situación contractual del jugador. "Paulo Dybala aún no ha dado indicaciones para avanzar con ningún club de cara a un posible traspaso en calidad de agente libre", aseguró, descartando cualquier avance concreto.
Además, Romano explicó cuál es hoy la prioridad del futbolista: "Enfoque total en terminar la temporada con el AS Roma al mejor nivel posible y luego tiempo para evaluar su futuro y todas las opciones". Sus palabras buscan bajar la expectativa en el corto plazo, aunque no cierran definitivamente la puerta a futuro. Mientras tanto, cada aparición pública de Dybala vinculada al mundo Boca sigue generando repercusión.
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