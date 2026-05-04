El guiño de Paulo Dybala a Davoo Xeneize que encendió la ilusión de los hinchas de Boca

La ilusión también se potencia por la posibilidad de verlo compartir equipo con Leandro Paredes, otro nombre que suele aparecer vinculado al club y que mantiene una relación cercana con el delantero de la Roma. Esa combinación, aunque hoy lejana, forma parte del imaginario de los hinchas.

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Fabrizio Romano le bajó el tono a la posible llaga de Paulo Dybala a Boca

Sin embargo, en medio de la ola de especulaciones, surgió una voz autorizada para poner paños fríos. El periodista italiano Fabrizio Romano fue categórico al referirse a la situación contractual del jugador. "Paulo Dybala aún no ha dado indicaciones para avanzar con ningún club de cara a un posible traspaso en calidad de agente libre", aseguró, descartando cualquier avance concreto.

Además, Romano explicó cuál es hoy la prioridad del futbolista: "Enfoque total en terminar la temporada con el AS Roma al mejor nivel posible y luego tiempo para evaluar su futuro y todas las opciones". Sus palabras buscan bajar la expectativa en el corto plazo, aunque no cierran definitivamente la puerta a futuro. Mientras tanto, cada aparición pública de Dybala vinculada al mundo Boca sigue generando repercusión.