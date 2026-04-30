Fabrizio Romano aclaró el panorama sobre el futuro de Paulo Dybala y Boca

Qué dijo Paulo Dybala sobre una posible llegada a Boca

En sintonía con las declaraciones del periodista, el propio Dybala se había referido recientemente a los rumores en una entrevista con el Pollo Álvarez (LDP Mundial). En aquella charla, el delantero reveló cómo se vivió en la intimidad del plantel la viralización de un fotomontaje con la camiseta azul y oro: "Hace dos días creo que había salido una publicación de mí con la camiseta de Boca y ellos la mandaron al grupo, jodiendo, si era IA. Nos cagamos de risa. Estaría bueno. Nosotros los extrañamos mucho a ellos, pero nunca sabés lo que puede pasar", reconoció entre risas.