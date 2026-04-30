Fabrizio Romano aclaró el panorama sobre el futuro de Paulo Dybala y Boca
El reconocido periodista italiano habló sobre los rumores que vinculan a la "Joya" con el Xeneize y dio detalles sobre lo que puede venir.
La posible llegada de Paulo Dybala a Boca mantiene expectante a todo el fútbol argentino, pero las versiones fueron frenadas por una de las voces más autorizadas a nivel mundial. Fabrizio Romano, el periodista italiano especializado en el mercado de pases europeo, se pronunció a través de su cuenta de X para echar luz sobre el futuro del atacante.
En plena madrugada sudamericana, el comunicador fue tajante para desmentir cualquier tipo de arreglo preliminar con el club de la Ribera. "Paulo Dybala aún no ha dado indicaciones para avanzar con ningún club de cara a un posible traspaso en calidad de agente libre", aseguró Romano ante sus más de 27 millones de seguidores. En la misma línea, el periodista remarcó cuáles son las prioridades actuales del campeón del mundo: "Enfoque total en terminar la temporada con el AS Roma al mejor nivel posible y luego tiempo para evaluar su futuro y todas las opciones".
Qué dijo Paulo Dybala sobre una posible llegada a Boca
En sintonía con las declaraciones del periodista, el propio Dybala se había referido recientemente a los rumores en una entrevista con el Pollo Álvarez (LDP Mundial). En aquella charla, el delantero reveló cómo se vivió en la intimidad del plantel la viralización de un fotomontaje con la camiseta azul y oro: "Hace dos días creo que había salido una publicación de mí con la camiseta de Boca y ellos la mandaron al grupo, jodiendo, si era IA. Nos cagamos de risa. Estaría bueno. Nosotros los extrañamos mucho a ellos, pero nunca sabés lo que puede pasar", reconoció entre risas.
Sin embargo, al ser consultado de forma directa sobre la chance de vestir la camiseta xeneize, el cordobés eligió la mesura y el respeto por su actual institución: "Hoy juego para Roma, tengo que defender esta camiseta. Nunca sabés qué puede pasar".
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