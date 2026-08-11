Gustavo Cerati hubiera cumplido 67 años y así lo recordó su familia: "Te extrañamos demasiado"
Benito, Lisa y Laura Cerati compartieron emotivos mensajes y recuerdos del músico en una fecha muy especial.
Gustavo Cerati hubiera cumplido este martes 67 años y, como sucede cada 11 de agosto, su familia volvió a recordarlo con mensajes cargados de emoción y recuerdos de su vida personal y artística. El líder de Soda Stereo nació el 11 de agosto de 1959 y murió el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años.
Más de una década después, su música continúa vigente y sus hijos y su hermana mantienen vivo su recuerdo.
Uno de los primeros en homenajearlo fue Benito Cerati, quien publicó durante la madrugada un mensaje dedicado a su padre. “Feliz cumple. Te amo y extraño tanto. Qué difícil el camino sin vos. Hoy te escucho todo el día”, escribió el músico junto a un recuerdo de Gustavo.
Además, Benito anunció una propuesta especial para acompañar la fecha: “Cerati en continuado, 24 horas”, una transmisión que reúne videoclips, registros en vivo y documentales vinculados con la carrera solista del artista.
El recuerdo de Lisa Cerati
Lisa Cerati también eligió las redes sociales para recordar a su padre. La joven compartió una fotografía en la que aparece junto a Benito, mientras ambos le dan un beso a Gustavo. “Feliz cumpleaños. Te extrañamos demasiado. Gracias por tantas cosas increíbles que hiciste en tu paso por este mundo. No tengo sensación más grande en mi vida que el orgullo de que seas mi papá para siempre”, expresó.
Además, publicó un video familiar en el que aparece junto a su padre cuando era muy pequeña, una postal que permitió mostrar el costado más íntimo de la relación entre ambos.
El homenaje de Laura, su hermana
Laura Cerati también se sumó a los homenajes y eligió un recuerdo directamente relacionado con la música de su hermano. Compartió imágenes del backstage de la grabación de “Lago en el cielo” y escribió: “Hoy 11 de agosto, tu cumpleaños. GUS... un ‘Lago en el cielo’. Te amamos”.
En otra de sus publicaciones, mostró un antiguo registro televisivo en el que un joven Cerati recibe el saludo de cumpleaños del público. El músico, visiblemente incómodo ante la situación, se tapa la cara mientras le cantan el feliz cumpleaños.
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