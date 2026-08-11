Gustavo Cerati hubiera cumplido 67 años y así lo recordó su familia: "Te extrañamos demasiado"

Además, publicó un video familiar en el que aparece junto a su padre cuando era muy pequeña, una postal que permitió mostrar el costado más íntimo de la relación entre ambos.

El homenaje de Laura, su hermana

Laura Cerati también se sumó a los homenajes y eligió un recuerdo directamente relacionado con la música de su hermano. Compartió imágenes del backstage de la grabación de “Lago en el cielo” y escribió: “Hoy 11 de agosto, tu cumpleaños. GUS... un ‘Lago en el cielo’. Te amamos”.

En otra de sus publicaciones, mostró un antiguo registro televisivo en el que un joven Cerati recibe el saludo de cumpleaños del público. El músico, visiblemente incómodo ante la situación, se tapa la cara mientras le cantan el feliz cumpleaños.