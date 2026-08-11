Soda Stereo ECOS celebra el cumpleaños de Gustavo Cerati y estrena "Entre Caníbales": cómo conseguir entradas
El espectacular show inmersivo de Soda Stereo Ecos preparó una emotiva sorpresa para celebrar el cumpleaños de Gustavo Cerati en el Arena de Buenos Aires.
La increíble experiencia inmersiva de Soda Stereo Ecos continúa deslumbrando a miles de fanáticos en Buenos Aires. En el marco de una nueva fecha, y para celebrar el cumpleaños de Gustavo Cerati, la producción incorporó un clásico inoxidable al setlist y anunció enormes sorpresas para los presentes.
Detalles del show de Soda Stereo y cómo conseguir entradas
El inolvidable espectáculo regresó anoche al Movistar Arena para iniciar su tramo final en la capital argentina. Ante la sorpresa y la inmensa emoción de todos los espectadores, la banda decidió sumar la aclamada canción "Entre Caníbales" al repertorio oficial, marcando uno de los momentos musicales más altos de toda la velada.
Esta modificación fue apenas el comienzo de una cuenta regresiva muy particular. Para la función de hoy, 11 de agosto, fecha exacta en la que se conmemora el natalicio del cantante, la organización adelantó que el show promete brindar un momento único y sumamente especial para homenajear al eterno líder.
Cabe destacar que Soda Stereo Ecos rompe las barreras de lo tradicional: no es un simple tributo ni la proyección de una película, sino un auténtico show en vivo con tecnología de vanguardia que logra reunir a Gustavo, Charly y Zeta nuevamente en un mismo escenario. Hasta el momento, cerca de 500 mil personas ya vivieron este impactante fenómeno regional sin precedentes.
Últimas fechas en Buenos Aires
Si bien la exitosa gira internacional continuará su extenso recorrido por diversas ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa hasta el mes de diciembre, las presentaciones en la capital argentina están llegando a su fin definitivo.
- 11 y 12 de agosto: Últimas funciones con lugares disponibles.
- 14 y 15 de agosto: Localidades completamente agotadas.
Para quienes se preguntan cómo conseguir entradas para las funciones que aún cuentan con disponibilidad, los interesados deben ingresar rápidamente a través del sitio web oficial del recinto.
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