Soda Stereo ECOS celebra el cumpleaños de Gustavo Cerati y estrena "Entre Caníbales": cómo conseguir entradas

Cabe destacar que Soda Stereo Ecos rompe las barreras de lo tradicional: no es un simple tributo ni la proyección de una película, sino un auténtico show en vivo con tecnología de vanguardia que logra reunir a Gustavo, Charly y Zeta nuevamente en un mismo escenario. Hasta el momento, cerca de 500 mil personas ya vivieron este impactante fenómeno regional sin precedentes.