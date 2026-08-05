Gustavo Cerati celebrará su cumpleaños en el escenario con Soda Stereo Ecos
El espectáculo que recrea el esperado reencuentro de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti se despedirá de Buenos Aires con cinco shows
Después de una serie de presentaciones que comenzaron en marzo y convocaron a miles de fanáticos, Soda Stereo ECOS se prepara para despedirse de Buenos Aires con cinco funciones que marcarán el cierre de su paso por la ciudad antes de continuar con una gira internacional.
El espectáculo ofrecerá sus últimas presentaciones los días 10, 11, 12, 14 y 15 de agosto en el Movistar Arena, donde cerca de 500 mil personas ya vivieron una experiencia que combina música, tecnología de vanguardia y la posibilidad de reencontrarse con una de las bandas más influyentes de la historia del rock en español.
Una de las fechas más especiales será la del 11 de agosto, ya que coincide con el cumpleaños de Gustavo Cerati, un detalle que promete convertir esa noche en uno de los momentos más emotivos de la serie de conciertos.
Un fenómeno que seguirá recorriendo el mundo
Aunque las funciones en Buenos Aires llegarán a su fin, Soda Stereo ECOS continuará su recorrido hasta diciembre con presentaciones en distintos países de América y Europa.
El proyecto ya confirmó fechas en Mendoza, además de una gira por Estados Unidos, España, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, México y Colombia, consolidándose como un fenómeno internacional que sigue sumando espectadores en cada ciudad que visita.
Una experiencia diferente
Lejos de tratarse de un recital convencional, los organizadores destacan que Soda Stereo ECOS propone una experiencia inédita.
"No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo", remarcan desde la producción, que apostó por un importante despliegue tecnológico para recrear el esperado reencuentro de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti sobre un mismo escenario.
Detrás del espectáculo trabajan productores, técnicos, creativos y especialistas de diferentes disciplinas que hacen posible una puesta innovadora, con la que el legado de Soda Stereo vuelve a cobrar vida frente a miles de espectadores.
Últimas entradas para Buenos Aires
Las funciones del 14 y 15 de agosto ya se encuentran agotadas, mientras que todavía quedan las últimas localidades para los shows del 10, 11 y 12 de agosto.
Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.
Gira confirmada de Soda Stereo ECOS
-
10 de agosto: Buenos Aires (últimas entradas)
11 de agosto: Buenos Aires (últimas entradas)
12 de agosto: Buenos Aires (últimas entradas)
14 de agosto: Buenos Aires (agotado)
15 de agosto: Buenos Aires (agotado)
21 de agosto: Mendoza (nueva fecha)
10 de septiembre: San José, Estados Unidos
12 de septiembre: Los Ángeles, Estados Unidos
13 de septiembre: Las Vegas, Estados Unidos
17 de septiembre: Nueva York, Estados Unidos
20 de septiembre: Miami, Estados Unidos
24 de septiembre: Madrid, España
4 de noviembre: Tegucigalpa, Honduras
7 de noviembre: San Salvador, El Salvador (agotado)
8 de noviembre: San Salvador, El Salvador (últimas entradas)
11 de noviembre: Costa Rica
14 de noviembre: Managua, Nicaragua
18 de noviembre: Panamá
23 de noviembre: Ciudad de México, Palacio de los Deportes
10 de diciembre: Bogotá, Colombia
12 de diciembre: Medellín, Colombia
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario