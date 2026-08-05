Gustavo Cerati celebrará su cumpleaños en el escenario con Soda Stereo Ecos

Una experiencia diferente

Lejos de tratarse de un recital convencional, los organizadores destacan que Soda Stereo ECOS propone una experiencia inédita.

"No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo", remarcan desde la producción, que apostó por un importante despliegue tecnológico para recrear el esperado reencuentro de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti sobre un mismo escenario.

Detrás del espectáculo trabajan productores, técnicos, creativos y especialistas de diferentes disciplinas que hacen posible una puesta innovadora, con la que el legado de Soda Stereo vuelve a cobrar vida frente a miles de espectadores.

Últimas entradas para Buenos Aires

Las funciones del 14 y 15 de agosto ya se encuentran agotadas, mientras que todavía quedan las últimas localidades para los shows del 10, 11 y 12 de agosto.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

Gira confirmada de Soda Stereo ECOS