Cacho Garay habló sobre la denuncia por violencia de género: "Mi verdad me mantiene la conciencia cristalina"

Mientras tanto, el abogado de Macias Bracamonte explicó en una entrevista con el prograrma "Intrusos" que "ya pasaron 18 horas" y su representada "todavía no logra que excluyan al agresor de la vivienda del matrimonio, porque ellos hasta la fecha están casados".

Por ese motivo Macias Bracamonte sigue en un refugio para mujeres víctimas de violencia de género tras radicar una denuncia ante la justicia de Mendoza por ese motivo.

El periodista Pablo Layus detalló que la denuncia fue radicada el domingo, por un hecho ocurrido el sábado en el Hotel Eleton.

"Cacho Garay y su esposa tuvieron una discusión muy fuerte en la que tuvo que intervenir la gente de seguridad del hotel. Por suerte aplicaron todos los protocolos correspondientes y apartaron a Cacho de la habitación, que estaba totalmente dada vuelta”, especificó Layús.