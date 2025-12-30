Viral: la reacción de Shakira a un beso inesperado de un fanático en plena gira mundial

Como parte del despliegue del espectáculo, la artista suele acercarse al público que ocupa las primeras filas, permitiendo saludos, caricias e incluso la entrega de pequeños obsequios. En ese contexto, en las últimas horas se viralizó un episodio tan inesperado como simpático, que no tardó mucho en dar la vuelta al mundo y desatar la euforia de sus seguidores.