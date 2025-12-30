Viral: la reacción de Shakira a un beso inesperado de un fanático en plena gira mundial
Durante uno de sus shows de Las mujeres ya no lloran, un fan protagonizó un tierno y sorpresivo momento con la cantante que desató furor.
Además de ser un éxito rotundo, la gira Las Mujeres Ya No Lloran viene dejando una larga lista de momentos memorables en la carrera de Shakira. Entre shows cargados de emoción, la presencia de sus hijos, invitados especiales, algunos contratiempos de vestuario y encuentros cercanos con el público, la colombiana volvió a demostrar su conexión única con sus fans.
Como parte del despliegue del espectáculo, la artista suele acercarse al público que ocupa las primeras filas, permitiendo saludos, caricias e incluso la entrega de pequeños obsequios. En ese contexto, en las últimas horas se viralizó un episodio tan inesperado como simpático, que no tardó mucho en dar la vuelta al mundo y desatar la euforia de sus seguidores.
Un fan, visiblemente emocionado, logró acercarse a Shakira, la abrazó y le dio un beso en la mejilla. Lejos de incomodarse, la cantante recibió el gesto con una sonrisa y total naturalidad, mientras el personal de seguridad que la acompañaba optó por no intervenir y dejar que el momento fluyera.
La escena fue registrada por el propio admirador, que se filmaba en modo selfie. En el video se puede ver a la intérprete de Día de enero sonriente y relajada mientras recibe la muestra de cariño, lo que terminó de conquistar a los usuarios en redes sociales.
Como era de esperarse, el clip generó una catarata de comentarios que oscilaron entre la ternura y el humor. Algunos escribieron: “Un besito en la mejilla, todo un caballero”, “Al parecer a ella le gustó”, “Qué tierno”, “Vio la oportunidad y la aprovechó” y hasta bromearon con frases como “Se quedó sin novia, si tenía”.
Una vez más, Shakira dejó en claro que su vínculo con el público va más allá del escenario y que la cercanía con sus fans sigue siendo una de las marcas registradas de su carrera.
