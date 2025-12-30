Paro y movilización de trabajadores nucleados en SUTNA en reclamo de aumento salarial

sindicato del neumatico

El gremio denunció además que tras más de 40 audiencias no se logró avanzar hacia un acuerdo, ya que “cada empresa pone una propuesta distinta” y ninguna alcanza el nivel de inflación acumulada. Los trabajadores llevan más de un año sin aumentos salariales mientras sus ingresos se siguen licuando frente al avance de la inflación.

El conflicto, atravesado por tensiones salariales sin resolución y denuncias cruzadas, tuvo varios puntos de explosión en los últimos meses. La más reciente fue un paro total en FATE entre el 26 y 27 de diciembre. En esa planta, ubicada en San Fernando, los trabajadores denuncian que no han recibido ningún tipo de aumento desde enero. “FATE directamente no colocó ningún tipo de modificación en el salario de los trabajadores desde enero inclusive hasta esta fecha”, señaló Alejandro Crespo, secretario general del Sutna.