Paro y movilización de trabajadores nucleados en SUTNA en reclamo de aumento salarial
Tras más de 40 audiencias el sector sigue sin alcanzar un acuerdo paritario y los trabajadores llevan un año sin aumentos de salarios. El derrumbe del consumo y la avalancha de importaciones conformaron una tormenta perfecta para el sector.
Trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) dieron inicio este martes a las 13 a un nuevo paro, esta vez por 25 horas, y marchan hacia la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación que conduce Julio Cordero, en medio de la empantanada discusión paritaria desde hace ya más de un año y ante la falta de un acuerdo con el sector empresario.
La última audiencia entre empleadores y trabajadores del neumático que tuvo lugar el viernes pasado termino, una vez más, sin acuerdo entre las partes luego de que tres de las principales empresas del sector, FATE, Pirelli y Bridgestone, alegaran que sufren una crisis que les impide otorgar los aumentos salariales que reclama el sindicato.
Por su parte el Sutna acusó a las empresas de "dilaciones" y "mala fe" por no presentar los balances contables que les permitan justificar la crisis que señalan.
"Las empresas nunca presentaron documentación respaldatoria como balances contables que acrediten la crisis económica alegada, pese a estar obligadas por ley," denunció el Sutna y acusó a las compañías de intentar imponer un congelamiento salarial y evitar resolver las paritarias pendientes de 2024 y 2025.
Las empresas a su vez rechazaron las acusaciones de dilación y describen de un panorama crítico del sector, que estaría operando apenas al 50% de su capacidad instalada.
El gremio denunció además que tras más de 40 audiencias no se logró avanzar hacia un acuerdo, ya que “cada empresa pone una propuesta distinta” y ninguna alcanza el nivel de inflación acumulada. Los trabajadores llevan más de un año sin aumentos salariales mientras sus ingresos se siguen licuando frente al avance de la inflación.
El conflicto, atravesado por tensiones salariales sin resolución y denuncias cruzadas, tuvo varios puntos de explosión en los últimos meses. La más reciente fue un paro total en FATE entre el 26 y 27 de diciembre. En esa planta, ubicada en San Fernando, los trabajadores denuncian que no han recibido ningún tipo de aumento desde enero. “FATE directamente no colocó ningún tipo de modificación en el salario de los trabajadores desde enero inclusive hasta esta fecha”, señaló Alejandro Crespo, secretario general del Sutna.
