El hijo de Beto Casella se defendió tras la denuncia por acoso laboral: "Ella fue la violenta"

También se refirió al episodio que la denunciante describe como intimidante y dio su versión de los hechos: “Incluso en la demanda ella dice que cuando termina ese programa yo me acerco con tono amenazante y fue al revés. Me acerqué a ella para decirle que nos vayamos a dormir tranquilos y conciliar esa situación. Ella puso las manos atrás de la espalda, como cuando vas a encarar a alguien, y me dijo: ‘¿Qué te pasa a vos?’”.

En ese contexto, recordó una frase que quedó plasmada en la denuncia: “Le dije: ‘¿Me vas a pegar? Es lo único que me falta’”.

Embed - Denunciaron al hijo de Beto Casella por acoso laboral: “Pensas que te voy a pegar”

Por último, Casella aseguró que se sintió perjudicado por la situación y sostuvo que la violencia, según su percepción, vino del otro lado: “En un momento de la discusión saca el teléfono y me dice: ‘Ahora me vas a escuchar a mí’. Lo que a mí me terminó de dar impotencia, bronca y lástima es que siento que ella fue la violenta conmigo y me denuncia a mí por violencia”.

Y cerró con una postura firme frente al proceso judicial: “Si Valentina quiere denunciarme porque considera que fui violento, que lo haga, pero en un juicio no tiene nada para demostrar”.