El hijo de Beto Casella se defendió tras la denuncia por acoso laboral: "Ella fue la violenta"
El hijo de Beto Casella rompió el silencio luego de que una excompañera de trabajo hiciera una grave acusación.
Franco Casella se refirió públicamente a la denuncia por acoso laboral presentada en su contra y fue categórico al desmentir cada una de las acusaciones. La información había salido a la luz a través de Juan Etchegoyen, donde se reveló que la denunciante es Valentina María Kurchan, excompañera del joven en El Nueve.
Según explicó el periodista, “en el escrito, hace un reclamo de dinero para que se le abone el mes de septiembre por lo trabajado y luego denuncia que sufrió acoso laboral por parte del hijo de Beto”. En el documento, Kurchan sostiene que Casella incurrió en situaciones de maltrato reiteradas: “Denuncia situación de acoso laboral perpetrada por Franco Casella que en al menos de dos ocasiones se dirigió hacia mí a los gritos, me dijo que no sabía trabajar y que era una mala compañera y a partir de ahí empezó a ignorarme”.
Tras la repercusión del caso, Franco Casella decidió comunicarse directamente con Etchegoyen, quien compartió sus audios en el programa Mediodía Bien Arriba. Allí, el acusado negó de manera tajante los hechos que se le atribuyen.
“Me enteré por vos que yo maltraté a Valentina Kurchan, que la agredí y acosé. Todo eso es completamente falso. Nunca en mi vida acosé ni maltraté a una persona, mucho menos a una mujer”, expresó.
En su descargo, Casella aseguró que la denuncia responde a un intento de sacar ventaja de una situación que, según él, no ocurrió: “Si me está denunciando por maltrato y acoso, está sacando provecho de algo que nunca sucedió”. Y explicó el origen del conflicto laboral: “Después de varias veces en que ella, de una forma muy autoritaria, dijera ‘esto se hace así porque la producción lo decidió así’, le dije: ‘Mirá Valentina, los contenidos del stream se van a decidir por debate y por discusión, no por imposición’. Nunca la maltraté”.
También se refirió al episodio que la denunciante describe como intimidante y dio su versión de los hechos: “Incluso en la demanda ella dice que cuando termina ese programa yo me acerco con tono amenazante y fue al revés. Me acerqué a ella para decirle que nos vayamos a dormir tranquilos y conciliar esa situación. Ella puso las manos atrás de la espalda, como cuando vas a encarar a alguien, y me dijo: ‘¿Qué te pasa a vos?’”.
En ese contexto, recordó una frase que quedó plasmada en la denuncia: “Le dije: ‘¿Me vas a pegar? Es lo único que me falta’”.
Por último, Casella aseguró que se sintió perjudicado por la situación y sostuvo que la violencia, según su percepción, vino del otro lado: “En un momento de la discusión saca el teléfono y me dice: ‘Ahora me vas a escuchar a mí’. Lo que a mí me terminó de dar impotencia, bronca y lástima es que siento que ella fue la violenta conmigo y me denuncia a mí por violencia”.
Y cerró con una postura firme frente al proceso judicial: “Si Valentina quiere denunciarme porque considera que fui violento, que lo haga, pero en un juicio no tiene nada para demostrar”.
