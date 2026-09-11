Virginia Da Cunha habló de su novio 19 años menor: la contundente reflexión sobre la edad

Su reflexión cobró todavía más sentido cuando publicó una fotografía junto a Samir Jaliff, con quien mantiene una relación y convive actualmente.

Virginia y Samir Jaliff, una pareja que desafía los prejuicios

En la imagen junto a su pareja, la artista escribió: “A mis 44 conocí a este gran hombre, eterno niño de 25 con el que hoy convivo”. La frase fue una respuesta directa a uno de los aspectos que más comentarios generó alrededor de su relación: la diferencia de edad.

Virginia fue contundente al explicar su postura y sostuvo: “La edad es una trampa del sistema. Lo digo desde que tengo 20 años”. Así, dejó claro que para ella los números asociados a la edad no deberían funcionar como una medida para determinar qué vínculos son posibles o cómo debe comportarse una persona.

La cantante también cerró su reflexión con un mensaje vinculado a la forma de vivir cada etapa: “No importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís. Hay quienes involucionan y quienes evolucionan. La edad está en la mente que comanda al cuerpo. Dejemos de alimentar un sistema que nos quiere enfermos y animémonos a ser vida”.

El mensaje que había compartido sobre su relación

No es la primera vez que Virginia Da Cunha habla públicamente de su vínculo con Jaliff. A comienzos de año, al realizar un balance de 2025, la artista había dedicado parte de su publicación a contar cómo comenzó esta relación.

“Un año de saltos cuánticos. Cuando los finales están bien puestos, lo que sigue es completamente nuevo. Y así fue... la primer parte del año fue de intenso trabajo interior, sanación de linaje, estudio y medicinas naturales para llegar a la total transformación. Al vacío fértil donde todo es posible”, había escrito.

En ese mismo posteo, se refirió a su pareja con especial entusiasmo: “Conocí al hombre más hermoso y sorprendente de este planeta. Nos unen las diferencias tanto como las similitudes. Somos dos locos que vivimos de la música y vemos el mundo de la misma manera”.

La relación también quedó representada mediante un símbolo que ambos decidieron llevar en la piel. “En honor a eso nos tatuamos el 22”, explicó Da Cunha, antes de señalar el significado que le atribuyen a ese número y contar que, bajo esa misma idea, crearon un proyecto musical. Desde entonces, Virginia comparte en sus redes sociales diferentes momentos junto a Jaliff, entre ellos viajes, actividades cotidianas y contenidos relacionados con la música.