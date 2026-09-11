Virginia Da Cunha habló de su novio 19 años menor: la contundente reflexión sobre la edad
La cantante de Bandana compartió imágenes de distintas etapas de su vida y una foto en bikini a los 40 años. También mostró su presente junto a Samir Jaliff, con quien convive.
Virginia Da Cunha atraviesa un momento personal que decidió compartir públicamente con sus seguidores. La integrante de Bandana publicó una serie de imágenes correspondientes a diferentes etapas de su vida y aprovechó la publicación para referirse a las críticas que recibió por su relación con Samir Jaliff, un DJ y productor musical 19 años menor que ella.
Lejos de esquivar el tema, la artista eligió hablar de la edad desde una mirada personal y cuestionó los prejuicios asociados al paso del tiempo. Para acompañar su reflexión, mostró fotografías de cuando tenía 20, 25 y 30 años, además de una selfie en bikini correspondiente a sus 40.
A través de sus historias de Instagram, Virginia repasó distintas etapas de su vida y recordó cómo era en cada una de ellas. Al hablar de sus 20 años, escribió: “A mis 20. La tenía tan clara que me veía bien con 40 kilos”.
La reflexión de Virginia Da Cunha sobre el paso de los años
Después hizo referencia a lo ocurrido durante la segunda mitad de sus 20 y el comienzo de sus 30. “A mis 25-30 me dediqué a los deportes extremos, al sol y a mi banda independiente”, enumeró la cantante, vinculando cada período con las experiencias que marcaron su recorrido.
La publicación continuó con una imagen suya en bikini frente a un espejo, que acompañó con una frase breve: “A mis 40”. De esta manera, Da Cunha no solo mostró distintas versiones de sí misma, sino que también planteó una mirada sobre cómo cambia la percepción de una persona a medida que pasan los años.
Su reflexión cobró todavía más sentido cuando publicó una fotografía junto a Samir Jaliff, con quien mantiene una relación y convive actualmente.
Virginia y Samir Jaliff, una pareja que desafía los prejuicios
En la imagen junto a su pareja, la artista escribió: “A mis 44 conocí a este gran hombre, eterno niño de 25 con el que hoy convivo”. La frase fue una respuesta directa a uno de los aspectos que más comentarios generó alrededor de su relación: la diferencia de edad.
Virginia fue contundente al explicar su postura y sostuvo: “La edad es una trampa del sistema. Lo digo desde que tengo 20 años”. Así, dejó claro que para ella los números asociados a la edad no deberían funcionar como una medida para determinar qué vínculos son posibles o cómo debe comportarse una persona.
La cantante también cerró su reflexión con un mensaje vinculado a la forma de vivir cada etapa: “No importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís. Hay quienes involucionan y quienes evolucionan. La edad está en la mente que comanda al cuerpo. Dejemos de alimentar un sistema que nos quiere enfermos y animémonos a ser vida”.
El mensaje que había compartido sobre su relación
No es la primera vez que Virginia Da Cunha habla públicamente de su vínculo con Jaliff. A comienzos de año, al realizar un balance de 2025, la artista había dedicado parte de su publicación a contar cómo comenzó esta relación.
“Un año de saltos cuánticos. Cuando los finales están bien puestos, lo que sigue es completamente nuevo. Y así fue... la primer parte del año fue de intenso trabajo interior, sanación de linaje, estudio y medicinas naturales para llegar a la total transformación. Al vacío fértil donde todo es posible”, había escrito.
En ese mismo posteo, se refirió a su pareja con especial entusiasmo: “Conocí al hombre más hermoso y sorprendente de este planeta. Nos unen las diferencias tanto como las similitudes. Somos dos locos que vivimos de la música y vemos el mundo de la misma manera”.
La relación también quedó representada mediante un símbolo que ambos decidieron llevar en la piel. “En honor a eso nos tatuamos el 22”, explicó Da Cunha, antes de señalar el significado que le atribuyen a ese número y contar que, bajo esa misma idea, crearon un proyecto musical. Desde entonces, Virginia comparte en sus redes sociales diferentes momentos junto a Jaliff, entre ellos viajes, actividades cotidianas y contenidos relacionados con la música.
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