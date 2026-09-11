Gran Hermano: así fueron los castings de Yipio, Solange y Charlotte antes de la final

Solange Abraham y su búsqueda de una revancha

Solange Abraham también dejó expuesto desde el casting el carácter que luego mostró dentro de la casa. La modelo se describió como una persona determinada y segura de sus decisiones. “Sé lo que me gusta y lo que no, lo que quiero y lo que no quiero. No dudo, voy y listo”, afirmó durante su presentación. En ese mismo contexto, recordó una particular comparación que había realizado su psicóloga al definir su personalidad: dijo que le había señalado que “era como un perro de caza”.

La participación tuvo además un componente especial porque ya había formado parte de una edición anterior del reality. “Estuve en GH 2011 por cuatro meses y estoy para la Generación Dorada. Quiero entrar no por vivir el pasado, es por una revancha. Mi vida cambió y tengo una nueva historia para contar”, había explicado.

Durante aquella presentación también se mostró completamente abierta al momento de repasar diferentes experiencias personales. “Soy obsesiva, controladora. He pasado por todo. Hasta por un marido gay, aunque no me molestó para nada que sea gay, al contrario”, expresó.

Charlotte Caniggia y su presentación al entrar a la casa

A diferencia de Yipio y Solange, Charlotte Caniggia no realizó un casting tradicional para esta edición. Por eso, el programa recuperó el material correspondiente al momento en que ingresó a la casa, el 20 de mayo de 2026.

En aquella presentación, comenzó contando algunos detalles de su historia personal y familiar. “Nací en Buenos Aires y a los 45 días me fui a Miami, y después a Europa”, explicó.

La participante también describió algunas características de su vida cotidiana y de su personalidad. “Me gusta hacer de todo. Limpio y soy de hogar”, aseguró, antes de sumar una particular definición sobre sí misma: “Considero que soy un ángel iluminado y que puedo llegar a ser media mala al tener peleas”.