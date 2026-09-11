Gran Hermano: así fueron los castings de Yipio, Solange y Charlotte antes de la final
Antes de conocer quién se consagrará campeona, se conocieron detalles de las presentaciones con las que dos de ellas buscaron ingresar a la casa.
La definición de Gran Hermano: Generación Dorada está cada vez más cerca y las tres mujeres que alcanzaron la última semana volvieron a quedar en el centro de la escena. Durante la emisión de este 10 de septiembre por Telefe, el programa recuperó los castings y las presentaciones de Yisela “Yipio” Pintos, Solange Abraham y Charlotte Caniggia.
La propuesta permitió conocer nuevamente qué buscaba cada una cuando apareció por primera vez frente a las cámaras y cuáles eran sus expectativas antes de convertirse en protagonistas del reality. Además, las finalistas tuvieron la oportunidad de observar las presentaciones de sus compañeras y reaccionar ante ellas.
Yipio llegó al casting sin imaginar que sería finalista
Yisela “Yipio” Pintos se presentó ante las cámaras con una definición que resumía buena parte de su personalidad: “Calentona, mamá soltera, comediante y uruguaya”. Incluso reconoció que no tenía completamente claro qué estaba haciendo al momento de presentarse al casting de Gran Hermano.
Su intención inicial estaba relacionada con la posibilidad de experimentar algo diferente después de cumplir 40 años. La participante explicó que también veía el reality como una experiencia que podía aportar material para su carrera en el stand up, actividad a la que se dedica desde hace ocho años. “Lo encontré de casualidad y me gustó. Quise ser actriz pero no me llenaba y una vez que me subí al escenario a hacer stand up pude decir ‘esto es lo mío’”, contó durante su presentación.
Yipio llegó al programa con la idea de salir de su zona de confort y probar una experiencia completamente distinta. Sin embargo, aquella decisión terminó llevándola hasta la instancia decisiva de Gran Hermano Generación Dorada.
Solange Abraham y su búsqueda de una revancha
Solange Abraham también dejó expuesto desde el casting el carácter que luego mostró dentro de la casa. La modelo se describió como una persona determinada y segura de sus decisiones. “Sé lo que me gusta y lo que no, lo que quiero y lo que no quiero. No dudo, voy y listo”, afirmó durante su presentación. En ese mismo contexto, recordó una particular comparación que había realizado su psicóloga al definir su personalidad: dijo que le había señalado que “era como un perro de caza”.
La participación tuvo además un componente especial porque ya había formado parte de una edición anterior del reality. “Estuve en GH 2011 por cuatro meses y estoy para la Generación Dorada. Quiero entrar no por vivir el pasado, es por una revancha. Mi vida cambió y tengo una nueva historia para contar”, había explicado.
Durante aquella presentación también se mostró completamente abierta al momento de repasar diferentes experiencias personales. “Soy obsesiva, controladora. He pasado por todo. Hasta por un marido gay, aunque no me molestó para nada que sea gay, al contrario”, expresó.
Charlotte Caniggia y su presentación al entrar a la casa
A diferencia de Yipio y Solange, Charlotte Caniggia no realizó un casting tradicional para esta edición. Por eso, el programa recuperó el material correspondiente al momento en que ingresó a la casa, el 20 de mayo de 2026.
En aquella presentación, comenzó contando algunos detalles de su historia personal y familiar. “Nací en Buenos Aires y a los 45 días me fui a Miami, y después a Europa”, explicó.
La participante también describió algunas características de su vida cotidiana y de su personalidad. “Me gusta hacer de todo. Limpio y soy de hogar”, aseguró, antes de sumar una particular definición sobre sí misma: “Considero que soy un ángel iluminado y que puedo llegar a ser media mala al tener peleas”.
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