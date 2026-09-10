Para dos diputados chilenos, las Malvinas son "Falkland" y pertenecen al Reino Unido

“Chile tiene todo el derecho de comerciar con cualquier país del mundo. Terceros países no pueden poner condiciones”, afirmó el legislador Alejandro Gabriel Riquelme Ducci, del mismo partido que Kast, al referirse a los servicios de cabotaje y transporte de carga entre la región de Magallanes y el archipiélago.

Dijo que la región por la cual fue electo tiene una “relación histórica con las Islas Falkland” , agregando como “algo superclaro” que “toda la masa ovina que existe en Magallanes viene de las Islas Falkland, viene del Reino Unido”, subrayó.