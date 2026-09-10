Para dos diputados chilenos, las Malvinas son "Falkland" y pertenecen al Reino Unido
Uno es del mismo partido de José Antonio Kast, quien viene de respaldar el reclamo argentino, y ambos defendieron a los ingleses, como en su momento lo hiciera Augusto Pinochet.
Cuando todo parecía calmarse entre la Argentina y Chile, luego de la polémica diplomática alrededor del Estrecho de Magallanes, dos diputados trasandinos, uno de ellos oficialista, volvieron a encender la polémica al declarar, ahora, que la soberanía de las Islas Malvinas corresponde al Reino Unido. Incluso las llamaron públicamente como “Falkland”.
Uno fue Javier Olivares Avendaño, integrante de la Comisión de Defensa Nacional y presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, quien trazó equivalencias entre las Malvinas y el mencionado estrecho que une los océanos Atlántico y Pacífico.
El legislador del Partido de la Gente trazó un paralelismo entre los ingleses, que reclaman a las Malvinas como propias, y el Estrecho de Magallanes, cuya soberanía corresponde a Chile. “Así como las Falkland son inglesas, el Estrecho de Magallanes es chileno”, afirmó para disparar lo que se prevé un nuevo entredicho entre ambas naciones.
Si bien no es oficialista, la declaración de Olivares Avendaño, elegido este año por la región de Valparaíso, contradice la política exterior que José Antonio Kast ratificó hace pocos días junto a Javier Milei, en cuanto a que Chile respalda la soberanía argentina sobre el archipiélago austral.
Pero otro diputado, en este caso del oficialista Partido Republicano, también habló de las Malvinas refiriéndose a ellas como “Falkland”. Lo hizo al defender la relación comercial entre Chile y las islas, sosteniendo que la Argentina no puede condicionar a su país.
“Chile tiene todo el derecho de comerciar con cualquier país del mundo. Terceros países no pueden poner condiciones”, afirmó el legislador Alejandro Gabriel Riquelme Ducci, del mismo partido que Kast, al referirse a los servicios de cabotaje y transporte de carga entre la región de Magallanes y el archipiélago.
Dijo que la región por la cual fue electo tiene una “relación histórica con las Islas Falkland” , agregando como “algo superclaro” que “toda la masa ovina que existe en Magallanes viene de las Islas Falkland, viene del Reino Unido”, subrayó.
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