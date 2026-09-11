Ángela Torres no pudo contener las lágrimas en Popstars al escuchar una canción de Fito Páez

La artista también vinculó sus lágrimas con el significado de la canción seleccionada para el desafío. “Creo que la canción en sí es emocionante y que nos representa como argentinos. Fue muy emocionante y se me plantaron algunos lagrimones, no lo voy a negar”, concluyó.

Micaela Dobarro y el desafío de armonías

La presentación de Micaela formó parte de una de las pruebas planteadas durante los talleres intensivos de Popstars, una instancia en la que las participantes deben demostrar sus capacidades frente a los jurados y avanzar en el proceso de selección. En esta oportunidad, tuvo que enfrentarse a “11 y 6”, una canción de Fito Páez que exige no solamente interpretación, sino también una conexión especial con la historia que transmite la letra.

El desempeño de la participante generó una reacción muy distinta entre los integrantes del jurado. Mientras Ángela Torres quedó profundamente movilizada por la actuación y por todo lo que representa el recorrido de las concursantes, Charlie García mantuvo una mirada mucho más exigente.

La emoción de Torres, por lo tanto, no significó que Micaela tuviera asegurada su continuidad en el programa. El jurado mexicano decidió no otorgarle el pase directo a la siguiente instancia y optó por colocarla “en duda”.

Charlie García tomó una decisión diferente

La situación generó un contraste dentro del estudio. Por un lado, Ángela había destacado la entrega de las participantes y había reconocido sentirse identificada con sus sueños. Por otro, Charlie García evaluó específicamente el desempeño de Micaela y consideró que todavía debía esperar para conocer su destino.

El hecho de quedar “en duda” significaba que la joven debía esperar hasta el final del programa para saber si continuaba o quedaba eliminada de la competencia.