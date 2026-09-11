Ángela Torres no pudo contener las lágrimas en Popstars al escuchar una canción de Fito Páez
La jurado del reality de Telefe se conmovió durante la presentación de Micaela Dobarro, quien interpretó “11 y 6” en el desafío de armonías.
Una de las presentaciones de los talleres intensivos de Popstars terminó en un momento especialmente emotivo para Ángela Torres. La cantante y actriz, integrante del jurado del reality de Telefe, se quebró durante la actuación de Micaela Dobarro, quien tuvo que interpretar “11 y 6”, uno de los clásicos de Fito Páez.
La emoción de Torres no estuvo relacionada únicamente con la canción elegida. Mientras observaba a la participante, la artista aseguró que se vio reflejada en quienes atraviesan el proceso de formación y competencia para intentar abrirse camino en la música.
El momento quedó expuesto frente al resto del jurado y los participantes, y Nico Vázquez fue quien advirtió rápidamente que Ángela tenía algo para decir. “Te conozco, Ángela. Vos querés decir algo. No te lo guardes porque estás emocionada”, le manifestó el conductor antes de darle la palabra.
La confesión de Ángela Torres frente a las participantes
Con lágrimas en los ojos, Torres explicó por qué la presentación había conseguido movilizarla de esa manera. “Hoy estoy particularmente emocionada. Me emociona ver a las chicas, me da mucha emoción y me veo muy reflejada en ustedes”, expresó durante el programa número 12 de Popstars.
La jurado hizo hincapié en la conexión que siente con quienes se encuentran en una etapa de búsqueda artística. Para ella, detrás de cada interpretación hay mucho más que una evaluación vocal: también existe la ilusión de quienes intentan cumplir un objetivo que puede cambiar sus vidas. “Empatizo mucho con ese deseo y ese sueño grande que tienen, y me da mucho orgullo verlas brillar”, agregó, visiblemente conmovida.
La artista también vinculó sus lágrimas con el significado de la canción seleccionada para el desafío. “Creo que la canción en sí es emocionante y que nos representa como argentinos. Fue muy emocionante y se me plantaron algunos lagrimones, no lo voy a negar”, concluyó.
Micaela Dobarro y el desafío de armonías
La presentación de Micaela formó parte de una de las pruebas planteadas durante los talleres intensivos de Popstars, una instancia en la que las participantes deben demostrar sus capacidades frente a los jurados y avanzar en el proceso de selección. En esta oportunidad, tuvo que enfrentarse a “11 y 6”, una canción de Fito Páez que exige no solamente interpretación, sino también una conexión especial con la historia que transmite la letra.
El desempeño de la participante generó una reacción muy distinta entre los integrantes del jurado. Mientras Ángela Torres quedó profundamente movilizada por la actuación y por todo lo que representa el recorrido de las concursantes, Charlie García mantuvo una mirada mucho más exigente.
La emoción de Torres, por lo tanto, no significó que Micaela tuviera asegurada su continuidad en el programa. El jurado mexicano decidió no otorgarle el pase directo a la siguiente instancia y optó por colocarla “en duda”.
Charlie García tomó una decisión diferente
La situación generó un contraste dentro del estudio. Por un lado, Ángela había destacado la entrega de las participantes y había reconocido sentirse identificada con sus sueños. Por otro, Charlie García evaluó específicamente el desempeño de Micaela y consideró que todavía debía esperar para conocer su destino.
El hecho de quedar “en duda” significaba que la joven debía esperar hasta el final del programa para saber si continuaba o quedaba eliminada de la competencia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario