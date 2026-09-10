El Gobierno avaló un bono de $1.270.000 para que se levantara un paro
Tras un paro total, el Gobierno nacional homologó un millonario bono extraordinario para compensar a los trabajadores metalúrgicos de la empresa Acerbrag.
Tras varias jornadas de tensión gremial y un contundente cese de actividades, el Ministerio de Trabajo homologó el pago de un bono extraordinario para los trabajadores de la firma siderúrgica Acerbrag, ubicada en la ciudad de Bragado. El conflicto sindical llegó a su fin luego de intensas y duras negociaciones.
El rechazo obrero y la conquista del bono millonario
El conflicto se originó a finales de agosto cuando el gremio exigió una recomposición ante el fuerte desfase salarial acumulado. En una primera instancia, la patronal intentó otorgar una propuesta unilateral de 400.000 pesos, pero las autoridades de la UOM Seccional Bragado la consideraron completamente insuficiente.
Ante la falta de una respuesta favorable en las paritarias, los delegados decretaron un paro por tiempo indeterminado. Según afirmó Rubén Senga, secretario general del sindicato local, la medida de fuerza logró un acatamiento total en la planta debido a que la cifra inicial había generado un profundo malestar entre todos los operarios metalúrgicos.
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Frente a la parálisis total de las actividades productivas, la autoridad laboral intervino rápidamente para destrabar el complejo escenario. Luego de arduas discusiones formales, las partes firmaron un acuerdo definitivo compuesto por dos sumas no remunerativas:
- Un pago único extraordinario de 1.200.000 pesos.
- Un adicional complementario de 70.000 pesos.
Finalmente, la dirigencia sindical destacó la enorme unidad de los trabajadores para lograr conquistar esta compensación económica, al mismo tiempo que apuntó fuertemente contra las políticas de ajuste impulsadas por la gestión oficial debido al severo impacto que generan sobre el salario real del sector.
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