"Código: Venganza": Jason Statham regresa con un thriller cargado de acción y persecuciones

"Código: Venganza" no intenta escapar demasiado de eso. Richet, director de "El emperador de París", "El piloto" y la remake de "Asalto al distrito 13", construye un thriller que rápidamente deja las explicaciones de lado para poner a su protagonista en movimiento. La conspiración lleva a Reed de un enfrentamiento al siguiente, con secuencias que pasan de ambientes corporativos a situaciones de acción en alta mar.

Statham también participa como productor, algo que viene haciendo con varios de sus últimos proyectos. Conoce perfectamente qué película quiere hacer y qué espera de él buena parte de su público.

Statham y una fórmula que conoce de memoria

"Código: Venganza" funciona cuando acepta lo que es: una película de acción directa, sin demasiadas vueltas y sostenida sobre el carisma físico de Jason Statham.

El actor sigue teniendo una presencia difícil de reemplazar dentro del género. No necesita demasiadas palabras para resultar amenazante y las escenas de acción continúan siendo el principal atractivo.

Pero empieza a aparecer una sensación conocida, no porque la película funcione mal, sino porque resulta demasiado fácil anticipar cómo va a reaccionar Statham frente a cada problema. Su personaje vuelve a ser un profesional extremadamente capacitado, perseguido por enemigos que parecen tener todas las ventajas hasta que descubren con quién se metieron.

Es una fórmula que le dio muy buenos resultados durante años y que todavía puede ofrecer una hora y media entretenida. El inconveniente aparece cuando cada nueva película se parece un poco más a la anterior.

No es un problema exclusivo de Statham. Liam Neeson y Gerard Butler también encontraron durante años su lugar dentro de este tipo de thrillers. La diferencia es que sagas como "John Wick" o "Nadie" consiguieron jugar con códigos similares y darles una identidad propia.

Tampoco hace falta pedirle a Statham que deje de ser Statham. La película funciona justamente porque él sabe hacer esto muy bien. Lo que empieza a faltar es alguna sorpresa alrededor suyo.

Incluso cuando el guion avanza por lugares conocidos, sigue siendo capaz de sostener la pantalla. Hay algo casi reconfortante en verlo entrar a una habitación sabiendo que probablemente todos los que están adentro tomaron una pésima decisión.

¿Vale la pena ver “Código: Venganza”?

Para quienes disfrutan del cine de Statham, la respuesta probablemente sea sencilla: sí.

Hay acción, persecuciones, conspiraciones y un protagonista que vuelve a resolver buena parte de sus problemas de la manera menos diplomática posible. La película dura 95 minutos y tampoco pretende convertirse en algo mucho más complejo.

Statham encontró hace tiempo una fórmula que funciona y "Código: Venganza" vuelve a comprobarlo. Hay acción, ritmo y un protagonista que sabe exactamente qué película está haciendo.