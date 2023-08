Adrián Pallares se quebró cuando Virginia Gallardo habló de Mariano Caprarola

"Hoy les decía que me disfruten mientras esté acá, pero fue una humorada dentro mi mal, porque yo sufro lo mismo que sufría Mariano. Lo hablamos muchas veces, son dolores permanentes. Para que se entiena, yo tengo cemento en un músculo. Me pusieron cemento y para sacarlo, me lo tienen que rebanar. Es una cirugía terrible, hay que exponerse a algo espantoso", reveló Gallardo.

Pallares conmovido ante el testimonio y una pregunta de Lussich, respondió: "Estoy bien, si no llora Gallardo no voy a llorar yo. Virginia es lo que ves. Es divertida, es graciosa, te puede conmover en algún momento. La veo que le tiemblan las manos. La veo que no puedo nombrar al verdugo, al hijo de p... que la llevó a este lugar. Pero también la veo de la mano con su hija, con su marido siendo siempre buena onda".

"Es muy injusto que le haya pasado lo que le pasó a Mariano. Es muy injusto lo que le está pasando a Silvina Luna. Y también es muy injusto lo que vive Virginia. Es muy injusto que la Justicia no haga nada. Todos tenemos que ser como Virginia, llorar menos y salir a putear. Tenemos que exigir que se haga justicia y que Mariano pueda descansar en paz", cerró.