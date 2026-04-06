Yanina Latorre destrozó a Virginia Gallardo por un proyecto presentado en Diputados
Durante su programa, la conductora fue durísima con la diputada correntina al asegurar que no le dio prioridad a temas más urgentes. Los detalles.
La reciente incursión de Virginia Gallardo en la arena política ha comenzado con una turbulencia que trasciende los pasillos legislativos. El pasado miércoles 31 de marzo, se dio a conocer la primera iniciativa formal presentada por la flamante diputada del partido Libertario. Sin embargo, lejos de abordar problemáticas vinculadas a la urgencia social o la crisis económica, la propuesta se centró en un reconocimiento simbólico: declarar de interés nacional a los premios Martín Fierro.
La noticia no tardó en generar un fuerte impacto en los medios de comunicación, donde diversas figuras del espectáculo y el periodismo de espectáculos cuestionaron la jerarquía de prioridades de la legisladora en un contexto de necesidades básicas insatisfechas.
Una de las voces más estridentes frente a este proyecto fue la de Yanina Latorre. Desde su espacio en la radio El Observador, la panelista y conductora manifestó una profunda irritación al aire tras leer los fundamentos de la propuesta de Gallardo. Sin rodeos, Latorre puso en duda la idoneidad de la diputada para el cargo y la elección del electorado que la llevó a su banca.
“La primera propuesta como diputada nacional… . ¿Quién carajo la votó? Pero, por favor. Ya ni bouda es. ¿Ustedes escucharon lo que acabo de leer?”, exclamó con asombro la conductora de SQP. La crítica de Latorre no solo se limitó a la relevancia del proyecto, sino que también hizo hincapié en la supuesta desconexión de la legisladora con la realidad del país.
“Pobre piba. Y después se enoja cuando la critican. ¿Quién verga votó a Gallardo? Ay, chicos. Con políticos así no vamos a salir nunca del pozo en el que estamos. Divina. ¿Cómo vas a decir de los Martín Fierro que los venden a los premios Latino y pagan una mesa 10 mil dólares”, arremetió, cuestionando incluso la transparencia de las distinciones que Gallardo pretende homenajear.
El descargo de Latorre continuó con una reflexión sobre el equipo de trabajo que acompaña a la diputada libertaria. “Me va dar un ACV. Después llora cuando la critican. ¿No tiene un asesor que le diga ‘no ma, no es por ahí’?”, agregó, sugiriendo que la iniciativa carece de una estrategia política coherente con el rol que debe desempeñar en el Congreso.
A esta postura se sumó la periodista Laura Ubfal, quien también utilizó su plataforma para marcar una clara distinción entre la labor que se espera de un funcionario público y la propuesta presentada. Ubfal fue categórica al dirigirse a Gallardo: "Mirá de qué se ocupa. ¿Para esto te nombramos diputada? Ocupate de la gente que necesita, amor de mi vida. Una diputada está para cosas más importantes".
Hasta el momento, la diputada Gallardo no ha emitido una respuesta formal ante los cuestionamientos de sus antiguas colegas del mundo del espectáculo, en un inicio de gestión que ha quedado marcado por la controversia sobre el uso de las herramientas legislativas para temas vinculados a la industria del entretenimiento.
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