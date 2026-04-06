Yanina Latorre destrozó a Virginia Gallardo por un proyecto presentado en Diputados

El descargo de Latorre continuó con una reflexión sobre el equipo de trabajo que acompaña a la diputada libertaria. “Me va dar un ACV. Después llora cuando la critican. ¿No tiene un asesor que le diga ‘no ma, no es por ahí’?”, agregó, sugiriendo que la iniciativa carece de una estrategia política coherente con el rol que debe desempeñar en el Congreso.

A esta postura se sumó la periodista Laura Ubfal, quien también utilizó su plataforma para marcar una clara distinción entre la labor que se espera de un funcionario público y la propuesta presentada. Ubfal fue categórica al dirigirse a Gallardo: "Mirá de qué se ocupa. ¿Para esto te nombramos diputada? Ocupate de la gente que necesita, amor de mi vida. Una diputada está para cosas más importantes".

Hasta el momento, la diputada Gallardo no ha emitido una respuesta formal ante los cuestionamientos de sus antiguas colegas del mundo del espectáculo, en un inicio de gestión que ha quedado marcado por la controversia sobre el uso de las herramientas legislativas para temas vinculados a la industria del entretenimiento.