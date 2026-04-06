Roberto García Moritán rompió el silencio y habló de su relación con Virginia Gallardo

moria moritan

Sobre sus gustos personales, Moritán fue contundente al describir qué busca hoy en una compañera, haciendo énfasis en la conexión invisible: “Me fijo en el conjunto, me gusta la mirada y hay temas de energía a los que les presto atención. Me gustan bien argentinas, bien latinas”. Asimismo, lanzó una sentencia sugerente sobre la exposición de los vínculos en su etapa inicial: “Tiene su encanto cuando una relación es clandestina”.

La entrevista alcanzó su punto máximo de tensión cuando el periodista Gustavo Méndez intervino para leer un mensaje enviado en vivo por la propia protagonista de los rumores. La respuesta de Gallardo, cargada de ironía y misterio, no hizo más que profundizar la incertidumbre sobre lo que realmente sucede entre ambos.

“Si supieran cuánto tengo para decir con respecto a Roberto García Moritán. Les mando un beso, sobre todo a Roberto”, escribió la correntina. Con este intercambio de gentilezas públicas, Moritán cerró su participación sin confirmar un noviazgo formal, pero dejando claro que la "insistencia" de las charlas continúa y que su cita ideal incluiría "invitarla a mi casa, cocinar juntos, abrir una botella de vino e ir conociéndonos".