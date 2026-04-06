Roberto García Moritán rompió el silencio y habló de su relación con Virginia Gallardo
Luego de meses de especulaciones y diferentes rumores, finalmente el empresario habló de la diputada y la llenó de elogios. Los detalles.
En un escenario mediático que no deja de especular sobre su presente sentimental, Roberto García Moritán decidió enfrentar las cámaras y micrófonos para referirse a la mujer del momento en su vida: Virginia Gallardo. Invitado al ciclo conducido por Moria Casán, el exmarido de Pampita navegó entre el elogio profesional y la ambigüedad romántica, dejando títulos que, lejos de clausurar la polémica, alimentaron nuevas teorías.
El economista y político no escatimó en flores para la actual diputada, aunque intentó, en primera instancia, encuadrar la relación en un marco estrictamente estratégico y electoral. Sin embargo, el tono distendido y las confesiones sobre su intimidad permitieron vislumbrar una conexión que trasciende las urnas.
Moritán sorprendió al auditorio al revelar sus ambiciones políticas para con Gallardo, destacando sus capacidades intelectuales por sobre su imagen pública. “Quiero que sea gobernadora de Corrientes”, disparó de entrada, justificando su postura con una descripción detallada de la personalidad de la legisladora: “Ella ha demostrado, en muchas oportunidades, lo inteligente que es. Es simpática, conocida, empática y quiere a su provincia”.
Según el relato del invitado, el acercamiento se gestó de manera orgánica a partir de intereses comunes en la agenda pública. “Empezamos conversando por venir a este estudio en el programa anterior, Mujeres Argentinas. Empezamos a conversar temas de actualidad. Me parece un gran perfil para Corrientes y bajo esa insistencia empezamos a conversar”, detalló, marcando el inicio de un diálogo que hoy los tiene en el centro de todas las miradas.
A pesar de los elogios, Roberto se mostró cauto al hablar de amor, aunque reconoció el atractivo físico de la diputada con una frase que no pasó desapercibida: “Es monísima, por supuesto, pero yo todavía no tengo el foco ahí”. Esta declaración fue acompañada por una reflexión sobre su modo de conquista, asegurando que suele ser pasivo en el inicio de sus relaciones: “Yo no encaro, jamás doy el primer paso. Con Pampita sí fui a fondo, pero venía de 11 años de soltero y tenía ganas de formar una pareja”.
Sobre sus gustos personales, Moritán fue contundente al describir qué busca hoy en una compañera, haciendo énfasis en la conexión invisible: “Me fijo en el conjunto, me gusta la mirada y hay temas de energía a los que les presto atención. Me gustan bien argentinas, bien latinas”. Asimismo, lanzó una sentencia sugerente sobre la exposición de los vínculos en su etapa inicial: “Tiene su encanto cuando una relación es clandestina”.
La entrevista alcanzó su punto máximo de tensión cuando el periodista Gustavo Méndez intervino para leer un mensaje enviado en vivo por la propia protagonista de los rumores. La respuesta de Gallardo, cargada de ironía y misterio, no hizo más que profundizar la incertidumbre sobre lo que realmente sucede entre ambos.
“Si supieran cuánto tengo para decir con respecto a Roberto García Moritán. Les mando un beso, sobre todo a Roberto”, escribió la correntina. Con este intercambio de gentilezas públicas, Moritán cerró su participación sin confirmar un noviazgo formal, pero dejando claro que la "insistencia" de las charlas continúa y que su cita ideal incluiría "invitarla a mi casa, cocinar juntos, abrir una botella de vino e ir conociéndonos".
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