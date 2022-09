Así se burló Luciana Lopilato de Viviana Canosa

luisana lopilato burla viviana canosa

El día que Canosa tomó dióxido de cloro en vivo

La escena ocurrió el 4 de agosto, en el final del programa “Nada Personal”, que se emite por Canal 9. Canosa puso al aire una frase que reza: “Dejen de prohibir tanto, porque ya no alcanzo a desobedecer todo”, y anunció: “Voy a tomar un poquito de mi CDS”. Acto seguido, tomó líquido de una botella de plástico y sostuvo: “Oxigena la sangre, me viene divino. Yo no recomiendo. Yo les muestro lo que hago".