Viviana Saccone contó por qué se retiró del colectivo Actrices Argentinas

Desde entonces, fueron varias las actrices que decidieron apartarse del grupo por diferentes motivos, tal como lo hizo Saccone, quien expresó que ya no se sentía representada por la agrupación.

“Era demasiado partidario y a mí no me interesa ningún evento que sea partidario, porque no pertenezco a ningún partido político”, expresó Saccone en una reciente entrevista con LAM. “Ya no me sentía representada desde ese lugar”, aseguró.

Sin embargo, destacó que “hubo un episodio” en concreto que determinó su salida de Actrices Argentinas porque el grupo “estaba tomando un color demasiado partidario”.

“Prefiero no nombrarlo (el hecho) porque no es algo mediático. Involucra a otras personas y no me parece estar diciendo nada”, dijo al respecto.

Sin embargo, la panelista Fernanda Iglesias dijo en LAM que Saccone “es antikirchnerista” por lo que no compartía las ideas políticas del resto de las actrices que integraban el grupo y que abiertamente se proclaman afines al Gobierno actual.