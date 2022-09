Viviana Saccone disparó contra el Colectivo de Actrices y le salieron a responder

Y aclaró: “Nosotras ayudamos a mujeres y nos importa un carajo a quien votan, las que estamos aquí peleando estamos ocupando un rol que no nos corresponde y lo hacemos de buena voluntad y poniéndole nuestro cuerpo y corazón, le ponemos nuestro tiempo de manera gratuita, queremos cambiar las cosas desde nuestro pequeño lugar”.

“Nos denostan y nos difaman, nadie ve el trabajo que hacemos porque no nos encargamos de que sea mediático y duele, con estos temas salen cosas como las de Natacha Jaitt y yo no quiero hablar más de eso, y después viene un séquito de odiadores y a mí no me gustó eso, me duele que se metan con nosotras desde un lugar cómodo, no están haciendo lo que hacemos nosotras de ponerle el cuerpo, no tenemos nada de recursos y hay con los medios y gente que nos tira mierda, yo creo que Viviana lo hizo sin intención pero esos comentarios que hizo no son ciertos, nos daña y es injusto”, finalizó la actriz.