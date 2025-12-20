Volvió la maratón de Los Simpson a Telefe y el rating estalló con el especial navideño
La clásica maratón de la familia amarilla regresó a la pantalla del canal de las pelotas tras el enojo del público.
Telefe volvió a apostar por uno de los contenidos más emblemáticos de su programación y el resultado fue inmediato.
El regreso de la maratón de Los Simpson, con un especial navideño, logró un promedio de 5,8 puntos de rating y se ubicó como lo más visto de la tarde, reafirmando la vigencia de la serie animada a más de tres décadas de su estreno.
La emisión especial reunió a los fanáticos históricos de la familia de Springfield, que respondieron con fuerza al clásico formato de capítulos consecutivos. En una jornada marcada por el espíritu festivo, el canal capitalizó el atractivo de los episodios temáticos y se quedó con el liderazgo frente a su competencia directa.
El dato de rating confirma que Los Simpson siguen siendo una carta segura para la televisión abierta. A pesar de los cambios en los hábitos de consumo y del crecimiento de las plataformas digitales, la serie mantiene un público fiel que acompaña cada reprogramación, especialmente cuando se trata de maratones o emisiones especiales.
Hace apenas unas semanas, el canal había decidido modificar su grilla del sábado, relegando o eliminando el bloque de Los Simpson para dar espacio a nuevos contenidos.
Esto provocó el enojo de los fanáticos, que no dudaron en expresar su malestar en las redes sociales y pedir que vuelvan a formar parte de la programación de fin de semana.
Después de tantas quejas, el canal de las pelotas parece haber tenido en cuenta los comentarios y decidió que la icónica serie vuelva a la pantalla chica, lo que dio sus resultados ya que los números acompañaron favorablemente.
Desde Telefe celebraron el rendimiento de la tarde, ya que el 5,8 de promedio permitió al canal consolidarse en el primer puesto de la franja horaria.
