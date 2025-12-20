Volvió la maratón de Los Simpson a Telefe y el rating estalló con el especial navideño

Esto provocó el enojo de los fanáticos, que no dudaron en expresar su malestar en las redes sociales y pedir que vuelvan a formar parte de la programación de fin de semana.

Después de tantas quejas, el canal de las pelotas parece haber tenido en cuenta los comentarios y decidió que la icónica serie vuelva a la pantalla chica, lo que dio sus resultados ya que los números acompañaron favorablemente.

Desde Telefe celebraron el rendimiento de la tarde, ya que el 5,8 de promedio permitió al canal consolidarse en el primer puesto de la franja horaria.