Vuelve "Margarita", la serie de Cris Morena, a Max pero en una versión acústica

No entra en discusión que Cris Morena no perdió su esencia y tuvo la magia necesaria para revivir una historia clásica de su repertorio con el estreno de "Margarita", la serie que funciona como spin off de "Floricienta" y se estrenó en Max el pasado 2 de septiembre del 2024. La serie, que se enfoca en una de las tres hijas de Floricienta, fue un completo éxito en la plataforma e, incluso, también en su transmisión en Telefe. Tal es así que, ahora, los fanáticos esperan la llegada de una segunda temporada que ya fue confirmada y donde se podrá ver nuevamente a Margarita, Rey, Daisy, Pipe y Merlín juntos una vez más.