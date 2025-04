Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi tras una fallida audiencia judicial

Pero la verdadera descarga vino después: “Yo me voy a seguir presentando”, aseguró, con tono firme. Y deslizó una indirecta cargada de ironía hacia el delantero del Galatasaray: “Y cuando no me presento, aviso por qué”. Icardi, por su parte, optó por no asistir y delegó su representación en su abogada, Lara Piro.

Wanda pidió una perimetral para Icardi y la Fiscalía acompañó el planteo

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó este martes un nuevo capítulo cargado de tensión. Según informó su abogado, Nicolás Payarola, la modelo solicitó una orden de restricción contra su exmarido. Lo hizo en el marco de una causa que, según el letrado, cuenta con el aval del Ministerio Público Fiscal.

“La solicitud no fue solo de Wanda, sino también de la Fiscalía, que comparte la acusación y acompañó el pedido”, explicó Payarola en el programa A la Barbarossa (Telefe). Y agregó: “La causa está basada en actos de violencia que la fiscalía considera acreditados”.

El letrado también valoró el trabajo realizado por la fiscal de género: “Se tomó el tiempo para revisar todos los hechos denunciados”. Respecto al alcance temporal de la medida, precisó: “Eso lo definirá el juez en los próximos días”.

Wanda Nara pidió una restricción perimetral a Mauro Icardi

Además, aclaró que su clienta y sus hijas se presentaron en el Ministerio Público Tutelar: “Estaban también los representantes de los menores. Más allá de las posturas de cada uno, hay que trabajar todas las partes para que se respete el proceso de revinculación”.

La jornada había comenzado temprano, a las 9 de la mañana, con una audiencia pactada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad. Sin embargo, la ausencia de Icardi desató el enojo de Wanda y dejó en evidencia que la historia judicial —y mediática— entre ambos está lejos de cerrarse.