Wanda Nara se dio un millonario gusto tras ganar el Martín Fierro y desató polémica
Tras las críticas por quedarse con el premio, revelaron el precio y la exclusiva compra que hizo la empresaria.
Luego de quedarse con el premio a Mejor conductora en los Premios Martín Fierro, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la conversación, esta vez por una compra de altísimo valor que realizó tras la ceremonia. La información salió a la luz en Infama, donde dieron detalles del exclusivo objeto que habría adquirido después de recibir el galardón.
Fue el periodista Santiago Sposato quien reveló el supuesto capricho de lujo de la conductora de MasterChef Celebrity. “Mientras todos criticaron a Wanda Nara durante la semana por ganar su Martín Fierro, por ser la mejor conductora del país. ¿Qué hizo? Se metió en internet, abrió la página de Hermès, de las carteras, y dijo: ‘Me voy a dar un gustito’”, relató al aire.
La intriga creció cuando en el programa comenzaron a especular con el precio del accesorio elegido. “Se compró flor de cartera. ¿Saben cuánto pagó?”, lanzó Sposato, mientras sus compañeros intentaban adivinar el valor.
El precio de la compra de Wanda Nara que sorprendió a todos
En ese contexto, Gonzalo Sorbo aportó más detalles sobre el funcionamiento de la exclusiva firma de lujo Hermès: “Te cuento cómo es Hermès. Vos entrás y no podés comprar si no te la mandan en el momento. Es una lista, estás mucho en tiempo de espera”.
Finalmente, Sposato reveló la cifra que, según contó, desembolsó Wanda para darse ese gusto personal: “48.800 mil dólares”. La reacción en el estudio fue inmediata y generó asombro entre los panelistas. “Un departamentito”, exclamó Karina Iavícoli, impactada por el costo del accesorio.
Pero el debate no terminó ahí. Iavícoli también opinó sobre la exposición de la compra y vinculó el gesto con las críticas que recibió Wanda tras quedarse con el premio: “¿Es necesario mostrarla? Ella es genuina siempre con sus acciones. Que, como todo el mundo la criticó, porque de verdad, yo estoy en el grupo de las que creen que todavía no está para ese premio, más adelante seguramente, es como que ella quiere enrostrarnos a todos: ‘Ay, vos no ganaste nada y yo mirá lo que me compro’, me parece tan cache”.
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