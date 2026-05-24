Wanda Nara se dio un millonario gusto tras ganar el Martín Fierro y desató polémica

Finalmente, Sposato reveló la cifra que, según contó, desembolsó Wanda para darse ese gusto personal: “48.800 mil dólares”. La reacción en el estudio fue inmediata y generó asombro entre los panelistas. “Un departamentito”, exclamó Karina Iavícoli, impactada por el costo del accesorio.

Pero el debate no terminó ahí. Iavícoli también opinó sobre la exposición de la compra y vinculó el gesto con las críticas que recibió Wanda tras quedarse con el premio: “¿Es necesario mostrarla? Ella es genuina siempre con sus acciones. Que, como todo el mundo la criticó, porque de verdad, yo estoy en el grupo de las que creen que todavía no está para ese premio, más adelante seguramente, es como que ella quiere enrostrarnos a todos: ‘Ay, vos no ganaste nada y yo mirá lo que me compro’, me parece tan cache”.