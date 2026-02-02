Wanda Nara destruyó en rating a la China Suárez: su reacción en las redes sociales

Cómo fue el minuto a minuto de la batalla por el rating entre Wanda Nara y la China Suárez

De acuerdo con los primeros registros, MasterChef ya ganaba la franja a "Hija del Fuego". Antes de las 22 horas, la nueva novela de la China Suárez tenía picos de 4 puntos de rating, mientras que el ciclo culinario de Wanda Nara alcanzaba los 7,6.

De acuerdo con la cuenta @PtcRecargado, hacia las 22.30, el ciclo de Telefe arrasaba con 11 puntos, mientras que la novela de El Trece mantenía un promedio de 3,5, perdiendo por goleada.

Finalmente, la serie de la China Suárez cerró con un promedio de 3,5 puntos de rating, mientras que el ciclo de Wanda Nara tuvo picos de 13.