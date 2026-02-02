Wanda Nara destruyó en rating a la China Suárez: su reacción en las redes sociales
MasterChef Celebrity le ganó por casi 10 puntos de rating a "Hija del Fuego", y Wanda Nara usó sus redes sociales para burlarse.
Telefe no quiso perderse la popularidad de la batalla mediática de su conductora, Wanda Nara, con la China Suárez, y aprovechó para ganar con holgura la pelea por el rating contra El Trece, por lo que la mediática no dudó en usar sus redes sociales para lanzar una chicana.
El canal de las pelotas decidió adelantar el horario de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity para competir directamente contra "Hija del Fuego", la serie protagonizada por la actriz y pareja de Mauro Icardi. El resultado fue ganar el prime time con casi 10 puntos de diferencia.
Fiel a su estilo, Wanda, que ya había picanteado la previa, no dudó en burlarse en sus redes sociales, y publicó una historia de Instagram escueta pero contundente: fondo blanco y un emoji de uñas pintadas.
En las redes sociales no tardaron en relacionar que el gesto de Nara estuvo dedicado a la actriz y protagonista de la nueva serie de El Trece.
Cómo fue el minuto a minuto de la batalla por el rating entre Wanda Nara y la China Suárez
De acuerdo con los primeros registros, MasterChef ya ganaba la franja a "Hija del Fuego". Antes de las 22 horas, la nueva novela de la China Suárez tenía picos de 4 puntos de rating, mientras que el ciclo culinario de Wanda Nara alcanzaba los 7,6.
De acuerdo con la cuenta @PtcRecargado, hacia las 22.30, el ciclo de Telefe arrasaba con 11 puntos, mientras que la novela de El Trece mantenía un promedio de 3,5, perdiendo por goleada.
Finalmente, la serie de la China Suárez cerró con un promedio de 3,5 puntos de rating, mientras que el ciclo de Wanda Nara tuvo picos de 13.
