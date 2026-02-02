Wanda Nara lanzó un comentario ácido contra la China Suárez frente a Rusherking
Durante la última emisión de "Masterchef Celebrity", la conductora pasó por la isla del cantante y aprovechó para apuntar contra la actriz.
La pantalla de MasterChef Celebrity se convirtió en el escenario de un cruce que mezcló la gastronomía con el picante mundo de la farándula argentina. En una emisión marcada por la adrenalina de los participantes por eludir la eliminación, la conductora Wanda Nara protagonizó un momento de alta repercusión mediática al lanzar una indirecta cargada de ironía. El destinatario implícito de su comentario no fue otro que la China Suárez, en un episodio que volvió a poner sobre la mesa viejos conflictos a través de códigos propios de la cultura digital.
La situación se desencadenó durante la visita de los músicos Mau y Ricky, quienes recorrieron las estaciones de cocina para interactuar con los concursantes. Al llegar al puesto de Rusherking, cantante y antiguo compañero sentimental de la China, la conversación derivó rápidamente desde la música hacia las experiencias personales y los desengaños amorosos. En ese intercambio, la conductora disparó una frase que no tardó en volverse tendencia: “Nunca Tatiana, pero me pasó”.
El uso del término "Tatiana" tiene una carga simbólica específica en el ecosistema de las redes sociales en Argentina. Popularizado originalmente por el streamer Martín Cirio, el calificativo se emplea para señalar a aquellas personas que intervienen en relaciones ajenas y, tras ser señaladas, intentan proyectar una imagen de ingenuidad. Al utilizar esta palabra frente a Rusherking, Wanda Nara reflotó públicamente su histórica disputa con Suárez, marcada por acusaciones de infidelidad que en su momento paralizaron las plataformas digitales.
El ambiente, aunque tenso por el trasfondo, se mantuvo bajo un manto de humor y complicidad. La dinámica continuó cuando Wanda presentó al participante ante los invitados: “¿Lo conocen, chicos, a Rusher?“, consultó, a lo que Ricky Montaner respondió con naturalidad: “Claro que conocemos a Rusher”.
El diálogo permitió que los protagonistas exploraran sus vivencias a través de las letras de canciones. Cuando se mencionó el tema de los Montaner titulado “¿Vas a destrozarme?”, la conductora aprovechó para indagar en la vida sentimental del joven artista. Ante la pregunta de Wanda: “¿Te pasó alguna vez, Rusher?”, el cantante no dudó en sincerarse: “Me pasó, obvio, a todos”. Con la rapidez que la caracteriza, la empresaria replicó con sarcasmo: “Hablá por vos, Rusher”, provocando carcajadas en el estudio.
Este episodio en la gala dominical de MasterChef Celebrity demuestra cómo los lenguajes virales y los escándalos del mundo del espectáculo logran filtrarse en los formatos televisivos más exitosos. La referencia a "Tatiana" no solo funcionó como un recordatorio de una enemistad persistente, sino que también evidenció el poder de las redes sociales para moldear la narrativa y el humor en la televisión abierta, reabriendo debates sobre la exposición pública y la vigencia de los conflictos del pasado en la cultura pop actual.
