Wanda Nara lanzó un comentario ácido contra la China Suárez frente a Rusherking

El diálogo permitió que los protagonistas exploraran sus vivencias a través de las letras de canciones. Cuando se mencionó el tema de los Montaner titulado “¿Vas a destrozarme?”, la conductora aprovechó para indagar en la vida sentimental del joven artista. Ante la pregunta de Wanda: “¿Te pasó alguna vez, Rusher?”, el cantante no dudó en sincerarse: “Me pasó, obvio, a todos”. Con la rapidez que la caracteriza, la empresaria replicó con sarcasmo: “Hablá por vos, Rusher”, provocando carcajadas en el estudio.

Este episodio en la gala dominical de MasterChef Celebrity demuestra cómo los lenguajes virales y los escándalos del mundo del espectáculo logran filtrarse en los formatos televisivos más exitosos. La referencia a "Tatiana" no solo funcionó como un recordatorio de una enemistad persistente, sino que también evidenció el poder de las redes sociales para moldear la narrativa y el humor en la televisión abierta, reabriendo debates sobre la exposición pública y la vigencia de los conflictos del pasado en la cultura pop actual.