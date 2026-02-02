A Wanda Nara no le gusta: la China Suárez habló de la relación entre Icardi y sus hijos
"Hija del fuego, la venganza de la bastarda" estrena este lunes en el Trece y, en medio de la promoción, la actriz volvió a hablar con Moria Casán.
En una conversación íntima y reveladora con Moria Casán para el ciclo La mañana de Moria, Eugenia “La China” Suárez profundizó sobre su presente sentimental y la consolidación de su relación con el futbolista Mauro Icardi. Durante la entrevista en eltrece, la actriz no solo se refirió a la excelente química que existe entre el jugador del Galatasaray y sus hijos, sino que también marcó una postura irreductible frente a sus conflictos legales y personales con Wanda Nara.
Para la actriz, la integración familiar fue el factor determinante para apostar al amor. Suárez destacó la importancia del trato que Icardi dispensa a Rufina, Magnolia y Amancio. “Para mí es fundamental imagínate que si no quisiera a mis hijos, si no fuera bueno con mis hijos no hubiese ni llegado a enamorarme. Así que sí, la verdad que es un amor. Los chicos lo quieren mucho”, confesó con serenidad, luego de haber sido vista el pasado fin de semana en el estadio apoyando al deportista en un momento clave de su carrera profesional.
La relación parece haber alcanzado un nivel de estabilidad que la propia protagonista define como inquebrantable. “Estoy muy feliz. Estoy todo el día con él. Confío mucho en él. Tenemos una relación muy linda. Nos volvemos como un bloque”, afirmó Suárez, descartando fisuras en la pareja. Al ser consultada sobre la posibilidad de ampliar la familia y tener un hijo con el futbolista, la actriz no cerró la puerta, aunque aclaró que no es una prioridad inmediata: “Es algo que hablamos en un futuro, quizás. Por ahora estamos bien. No es algo para ahora”, explicó.
El tono de la charla cambió drásticamente al abordar el enfrentamiento mediático y judicial con la exesposa de Icardi. Ante la mención de los agravios públicos que recibió en el pasado, la China fue contundente respecto a las consecuencias económicas y legales de aquellos dichos. “Por algo estamos con abogados y hubo juicios que todavía siguen”, sentenció, revelando que el conflicto le costó la pérdida de contratos con dos marcas importantes.
Finalmente, al comparar su excelente relación con Rocío Pardo (actual pareja de Nicolás Cabré) con la posibilidad de un acercamiento a Nara, la actriz fue lapidaria. Mientras elogió a Pardo definiéndola como una persona “divina y luminosa”, dejó claro que hay ofensas que no está dispuesta a perdonar. “Rocío es una chica divina y luminosa y estoy feliz que esté en la vida de Rufina. Me encanta, pero también me pasa que soy una persona pacífica a la que no le gustan los conflictos, pero las faltas de respeto y las cosas que no me gustan no me las olvido hasta el día que me muera. Entonces no se puede forzar tener buen vínculo con gente que uno no desea tener buen vínculo”, concluyó de manera definitiva.
