A Wanda Nara no le gusta: la China Suárez habló de la relación entre Icardi y sus hijos

Finalmente, al comparar su excelente relación con Rocío Pardo (actual pareja de Nicolás Cabré) con la posibilidad de un acercamiento a Nara, la actriz fue lapidaria. Mientras elogió a Pardo definiéndola como una persona “divina y luminosa”, dejó claro que hay ofensas que no está dispuesta a perdonar. “Rocío es una chica divina y luminosa y estoy feliz que esté en la vida de Rufina. Me encanta, pero también me pasa que soy una persona pacífica a la que no le gustan los conflictos, pero las faltas de respeto y las cosas que no me gustan no me las olvido hasta el día que me muera. Entonces no se puede forzar tener buen vínculo con gente que uno no desea tener buen vínculo”, concluyó de manera definitiva.