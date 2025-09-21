Wanda Nara eligió un lugar impensado para el reencuentro de Maxi López con su familia
Maxi López llegó a Argentina para trabajar junto a Wanda en MasterChef Celebrity y aprovechó para reencontrarse con sus hijos en común. Los detalles.
En un giro que ni la ficción podría haber imaginado, Wanda Nara y Maxi López se reencontraron en Argentina para un asado familiar. La reunión, que tuvo lugar en la casa de Martín Migueles, el supuesto nuevo novio de Wanda, incluyó a sus tres hijos varones, las dos hijas de ella con Mauro Icardi, y sus respectivos padres. Esta escena de armonía contrasta drásticamente con la turbulenta historia de la expareja.
El encuentro, que se llevó a cabo en Nordelta, fue revelado por Pochi de Gossipeame, quien, con ironía, escribió en sus historias de Instagram: “Y ahora está Wan en la casa de Migueles de Yacht comiendo un asadito con toda la familia y Maxi López, ni Netflix se atrevió a tanto jaja”.
A pesar de que no se vio a Migueles en las fotos, la reunión sorprendió a todos, ya que el asado en la casa de su pareja actual con su exmarido y toda la familia es algo que desafía cualquier libreto. Las fotos que circularon muestran a los chicos, a los hermanos de Wanda, a su padre y a sus hijos juntos, riendo y compartiendo una picada y unos mates.
La presencia de Andrés Nara, con quien Wanda ha tenido una relación oscilante, y de Zaira Nara, que siempre se mantuvo cerca de la familia, muestra una reconciliación y un clima de tranquilidad. El motivo del reencuentro de Wanda y Maxi es la participación del exfutbolista en Masterchef Celebrity, el reality que ella conducirá en Telefe.
Wanda compartió una foto de la familia y simplemente agregó un emoji de corazón, sin discursos ni explicaciones. La segunda foto que subió, en la que su hija mayor se sentó junto a su exmarido, desató especulaciones sobre la reacción de Mauro Icardi, quien se encuentra en Turquía.
El eco en las redes y las novedades de Maxi López
La abuela de los chicos, Nora Colosimo, publicó en sus redes sociales una foto de sus nietos, con el mensaje “Los López en Argentina”, que refleja la alegría de la reunión. Horas después, Maxi López también subió fotos a sus redes, en las que se lo ve jugando con sus hijos al aire libre. La complicidad entre ellos es evidente y muestra que la relación ha mejorado.
Mientras tanto, en Europa, la esposa de Maxi López, Daniela Christiansson, se muestra ajena al revuelo argentino. La modelo, que está embarazada de su segundo hijo, reveló que esperan un niño, al que le darán la bienvenida en los próximos meses.
