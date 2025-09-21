Wanda Nara eligió un lugar impensado para el reencuentro de Maxi López con su familia

Wanda compartió una foto de la familia y simplemente agregó un emoji de corazón, sin discursos ni explicaciones. La segunda foto que subió, en la que su hija mayor se sentó junto a su exmarido, desató especulaciones sobre la reacción de Mauro Icardi, quien se encuentra en Turquía.

El eco en las redes y las novedades de Maxi López

La abuela de los chicos, Nora Colosimo, publicó en sus redes sociales una foto de sus nietos, con el mensaje “Los López en Argentina”, que refleja la alegría de la reunión. Horas después, Maxi López también subió fotos a sus redes, en las que se lo ve jugando con sus hijos al aire libre. La complicidad entre ellos es evidente y muestra que la relación ha mejorado.

Mientras tanto, en Europa, la esposa de Maxi López, Daniela Christiansson, se muestra ajena al revuelo argentino. La modelo, que está embarazada de su segundo hijo, reveló que esperan un niño, al que le darán la bienvenida en los próximos meses.