Internaron de urgencia a la esposa de Keita Baldé, Simona Guatieri: qué le pasó
Simona Guatieri Sufrió un desmayo y según el parte médico tiene una infección bacteriana.
Keita Baldé, el hombre que tuvo un affaire con Wanda Nara, vive un delicado momento después de conocerse que su pareja Simona Guatieri fue internada. Juan Etchegoyen dio a conocer la información en su programa.
“Se despertó con mucha fiebre y dolor en todo el cuerpo y se trasladó directamente al hospital Humanitas, el lugar donde Keita conoce a un médico de confianza para ver qué le pasaba”, contó el periodista.
Y agregó: “En el momento que llegan al hospital, Simona sufrió un desmayo y ahí empezaron a hacerle todos los estudios y la dejaron internada”.
“Esos estudios que le hicieron en las últimas horas diagnosticaron que tenía una infección muy fuerte en su cuerpo. Me hablan de infección bactérica, no se sabe si comió algo”, dijo al respecto el comunicador en las últimas horas.
Y concluyó: “Ahora están buscando el tratamiento médico por eliminar esta infección y siente muchísimo dolor en todo el cuerpo”.
La esposa de Keita Baldé destrozó a Wanda Nara y contó detalles de la charla que tuvieron tras la infidelidad
En marzo Simona Guatieri recordó cuando su marido la engañó con Wanda Nara en Dubai, en 2023. Además, dio detalles de la charla que mantuvo con la conductora después de la infidelidad.
Durante una nota para el programa La Volta Buona de la RAI de Italia, la modelo dijo: “No puedo explicarlo con palabras. Fue duro, una mezcla de sensaciones. Yo estaba acá en Milán. Verdaderamente fue muy difícil. Realmente duro”.
Sobre los problemas que le ocasionó la infidelidad del futbolista con la mediática, Simona indicó: “Creo que también sufrí depresión. Me hizo falta ayuda. Pedí ayuda: tuve un entrenador mental, fui al psicólogo. No fue fácil, porque de todos modos, precisamente ese concepto de familia se desmorona en un segundo”.
“No es tanto la unión con tu marido. Es precisamente el concepto, porque tenés dos hijos, tenés un matrimonio, das valor. Es decir, creo que cualquier mujer que se casa obtiene un valor”, analizó Guatieri.
Respecto a lo que sintió en el momento que se enteró que su marido la había engañado, recordó: “Me ofendí, obviamente. De hecho, ahí decidí separarme”.
Por último, se animó a revelar qué conversaron en la charla que tuvo con Wanda Nara y qué le preocupaba a ella: “Hablé, como ya dije en otras entrevistas. A ella le preocupaba lo que yo pudiera pensar de ella, que yo pudiera pensar que era una chica ‘ligerísima’. Yo le respondí que las cosas se hacían en pareja, así que mi marido también tenía la culpa, pero digamos que ella no era la mejor mujer”.
