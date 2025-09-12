Las fotos del viaje a Punta del Este de Wanda Nara junto a Martín Migueles

Cabe remarcar que Wanda y Migueles compartieron varias salidas en las últimas semanas, como el recital de Lali Espósito y una cena privada en Puerto Madero.

“Del lado de Wanda Nara me cuentan que están a punto de blanquear. O sea, que en realidad lo único que falta es la propuesta. Que los dos se digan ‘Che, ¿somos novios?’. Ellos se empezaron a conocer por amigos de Nordelta, entre asadito va y asadito viene", destacó la panelista.

Recientemente Wanda publicó unas imágenes en sus historias de Instagram, donde se la ve acompañada de Martín Migueles. En un fragmento de video de seis segundos, compartido durante la noche del cumpleaños número 37 de su hermana Zaira Nara, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) aparece frente a un espejo luciendo un estilo “cowgirl”. Junto a ella, una persona cuya identidad no fue revelada explícitamente acaricia su vientre; sin embargo, los tatuajes en el brazo permitieron identificar al acompañante como Migueles, señalado como su vecino, y con quien hoy ella estaría saliendo.

Horas antes de esta publicación, Wanda subió otro video de una cena realizada el miércoles anterior, en el que se observa a un camarero preparando un postre mientras se distingue nuevamente el brazo tatuado de Migueles apoyado sobre la mesa. Ambas imágenes reforzaron los rumores sobre un incipiente romance, si bien después fueron eliminadas de la cuenta de la empresaria, lo que avivó la curiosidad del público y los medios en torno a la intimidad de la pareja.

Cuando surgieron los primeros rumores hace unas semanas, la empresaria se refirió públicamente al vínculo con Migueles ante una consulta del equipo de LAM (América). “No, no tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”, y añadió: “Es falso”, negando no solo la existencia de una relación sentimental, sino incluso la posibilidad de un nuevo comienzo amoroso.