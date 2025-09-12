Las fotos del viaje a Punta del Este de Wanda Nara junto a Martín Migueles
La conductora fue vista con el hombre, a quien presenta como su personal trainer, en buque hacia Uruguay.
En las últimas horas Wanda Nara se tomó un buque con destino a Punta del Este acompañada por su supuesto novio al que presentó como su manager. En SQP (América) tuvieron imágenes del viaje en el que, lejos de esconderse, se mostraron juntos y de buen humor.
"En este momento Wanda y el señor Migueles se fueron de viaje juntos, con Zaira y una amiga. Tengo el videito, tengo las imágenes, tengo las fotos. Están yendo a Punta del Este. Viajan en primera", detalló Yanina Latorre.
Mientras mostraban las imágenes en el ciclo de espectáculos, la panelista Majo Martino aseguró: "Del lado de Wanda Nara me cuentan es que están a punto de blanquear. Lo único que falta es la propuesta".
“Es un vecino, que tenía una casa alquilada, que es donde vivía Piccirilo antes de estar metido preso, que le va a llevar la comida a la cárcel. Mostramos las fotos del antes y el después. Porque son estos que vivían en la marginalidad y un día aparecen todos vestidos de Moncler”, se despachó la conductora. “No es personal trainer”, aseveró, mientras ponían las imágenes de ellos juntos en el cumpleaños de Zaira Nara.
Cabe remarcar que Wanda y Migueles compartieron varias salidas en las últimas semanas, como el recital de Lali Espósito y una cena privada en Puerto Madero.
“Del lado de Wanda Nara me cuentan que están a punto de blanquear. O sea, que en realidad lo único que falta es la propuesta. Que los dos se digan ‘Che, ¿somos novios?’. Ellos se empezaron a conocer por amigos de Nordelta, entre asadito va y asadito viene", destacó la panelista.
Recientemente Wanda publicó unas imágenes en sus historias de Instagram, donde se la ve acompañada de Martín Migueles. En un fragmento de video de seis segundos, compartido durante la noche del cumpleaños número 37 de su hermana Zaira Nara, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) aparece frente a un espejo luciendo un estilo “cowgirl”. Junto a ella, una persona cuya identidad no fue revelada explícitamente acaricia su vientre; sin embargo, los tatuajes en el brazo permitieron identificar al acompañante como Migueles, señalado como su vecino, y con quien hoy ella estaría saliendo.
Horas antes de esta publicación, Wanda subió otro video de una cena realizada el miércoles anterior, en el que se observa a un camarero preparando un postre mientras se distingue nuevamente el brazo tatuado de Migueles apoyado sobre la mesa. Ambas imágenes reforzaron los rumores sobre un incipiente romance, si bien después fueron eliminadas de la cuenta de la empresaria, lo que avivó la curiosidad del público y los medios en torno a la intimidad de la pareja.
Cuando surgieron los primeros rumores hace unas semanas, la empresaria se refirió públicamente al vínculo con Migueles ante una consulta del equipo de LAM (América). “No, no tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”, y añadió: “Es falso”, negando no solo la existencia de una relación sentimental, sino incluso la posibilidad de un nuevo comienzo amoroso.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario