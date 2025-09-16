L-Gante opinó del nuevo romance de Wanda Nara con Martín Migueles: "Es una..."

L-Gante y una resolución judicial que puede cambiar el rumbo de su carrera

En los últimos días se conoció una noticia que podría marcar un antes y un después en la vida profesional de Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante. En el programa A la tarde, que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América, confirmaron que el referente de la cumbia 420 logró cerrar un entendimiento legal con su expareja, Tamara Báez, en medio de la disputa por la cuota de alimentos para su hija, Jamaica.

La encargada de dar los primeros detalles fue la periodista Josefina Pouso, quien reveló en vivo: "Está homologado el acuerdo entre Elián Valenzuela y Tamara Báez por el aumento de la cuota de alimentos por la hija que tienen en común".

Según precisó, esta novedad judicial abre la posibilidad de que el cantante pueda concretar finalmente sus compromisos internacionales, luego de que las restricciones legales lo dejaran en el pasado imposibilitado de salir del país. "Ante eso, Elián dejaría de estar del registro de deudores alimentarios. Con lo cual, ahora L-Gante podría dejar del país", agregó.

En el ciclo también subrayaron que el músico no solo deberá ponerse al día con el dinero correspondiente a la manutención de su hija, sino también regularizar el pago de los honorarios de los abogados de Tamara. Esa condición es clave para que pueda dejar atrás las trabas judiciales y dedicarse plenamente a su agenda de conciertos en el exterior. Todo apunta a que Valenzuela busca saldar de una vez por todas sus deudas pendientes para enfocarse exclusivamente en su carrera.

La disputa con Báez llevaba meses de idas y vueltas y, en ese contexto, L-Gante llegó incluso a figurar en el Registro de Deudores Alimentarios, lo que recientemente le impidió viajar a México. Ahora, con la firma de un documento que certifica el arreglo, el panorama comienza a modificarse. En DDM, el periodista Martín Candalaft mostró los papeles que reflejan el pacto alcanzado. "Con el documento podemos decir que hicieron un acuerdo. Tengo entendido que falta la homologación del juez. Se juntan, hacen un acuerdo, van y le dicen al juez que lo homologuen. Tiene sus particularidades", explicó.

En cuanto al monto fijado, se estableció una cifra menor a la que Tamara había reclamado al inicio del pleito, que ascendía a cinco mil dólares. Sobre este punto, Candalaft detalló: "Las partes convienen fijar la cuota alimentaria entre el Sr. Elián Valenzuela y Tamara Abril Báez en la suma de dos mil dólares, a pagar del 1 al 10 de cada mes, a la cuenta bancaria indicada, al tipo de cambio vendedor oficial vigente el día de la transferencia. El recibo será suficiente constancia de que el pago se realizó".

El acuerdo contempla además una cláusula de actualización automática, pero con un criterio particular. "Se actualiza de forma automática y semestral por IPC, no mensualmente ni trimestralmente. Está pactado que pueden volver a hablar si la inflación comienza a subir", aclaró el periodista, subrayando uno de los puntos más relevantes del convenio. Con esta resolución, L-Gante da un paso clave para destrabar su situación y recuperar la posibilidad de proyectar su carrera en escenarios internacionales.