Wanda Nara ya habría obtenido una importante suma tras lanzar sus cursos para emprendedoras

De todos modos, Cordero consideró que el verdadero resultado se verá cuando los alumnos terminen la capacitación.

"Yo realmente no opinaría nada hasta que aquellos que hagan realmente el curso den su opinión", remarcó.

Aun así, destacó el fuerte interés que despertó la propuesta desde el inicio. "Cerca de 6 mil personas para anotarse, a mí me parece que ya es un éxito", concluyó.

De qué se trata Academia Wanda

Al presentar el proyecto en sus redes sociales, Wanda explicó que la idea nació después de recibir durante mucho tiempo mensajes de seguidoras que querían conocer su experiencia como empresaria. Incluso aseguró que este lanzamiento le demandó tanto trabajo que lo sintió como "el nacimiento de otro hijo".

"Finalmente se estrena el curso que quería para ustedes", escribió al anunciar la apertura de las inscripciones.

Según explicó la mediática, la capacitación busca brindar herramientas para ganar confianza, desarrollar proyectos propios y animarse a crear una empresa con "nombre y apellido propio".

Además, el contenido reúne distintas experiencias de su recorrido profesional, incluyendo tanto los aciertos como los errores que marcaron su carrera. "Van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que depender de nadie, puedan cumplir sus sueños y amen su vida", aseguró.

En la página oficial de Academia Wanda también se destaca una frase que resume el espíritu del proyecto: "No llegué hasta acá porque me eligieron. Llegué porque aprendí a elegirme yo. Antes que nadie".

El curso está formado por 10 módulos narrados por la propia Wanda, incluye actividades online, acceso a una comunidad privada de alumnas y la posibilidad de consultar el material todas las veces que quieran.