Wanda Nara ya habría obtenido una importante suma tras lanzar sus cursos para emprendedoras
Con el objetivo de acompañar a otras mujeres, la mediática presentó una academia virtual con cursos que, de acuerdo con su descripción, ayudan a fortalecer la seguridad personal, impulsar ideas de negocio y crear una empresa propia.
El nuevo proyecto de Wanda Nara no pasó desapercibido. Después de anunciar el lanzamiento de Academia Wanda, una plataforma con cursos online para mujeres emprendedoras, comenzó a circular la cifra que habría recaudado en apenas los primeros días de inscripción.
Según figura en la página oficial, quienes viven en la Argentina deben pagar 100 mil pesos para acceder al curso, mientras que para el resto del mundo el valor es de 67 dólares.
En Implacables, la periodista Lola Cordero contó que la convocatoria superó las expectativas desde el primer momento.
"Por lo que tengo entendido ya hay anotados cerca de 6 mil personas. O sea, ahora lo que hay que esperar es si esas personas que se anotaron y pagaron los 100 mil pesos o los 67 dólares quedan contentos con el curso", comentó.
La cifra millonaria que podría haber facturado
Si el número de inscriptos es correcto, el emprendimiento ya le habría dejado una suma millonaria a la conductora. Solo tomando como referencia el valor del curso en Argentina, unas 6 mil personas representarían una recaudación cercana a 600 millones de pesos, sin contar a quienes se anotaron desde el exterior.
De todos modos, Cordero consideró que el verdadero resultado se verá cuando los alumnos terminen la capacitación.
"Yo realmente no opinaría nada hasta que aquellos que hagan realmente el curso den su opinión", remarcó.
Aun así, destacó el fuerte interés que despertó la propuesta desde el inicio. "Cerca de 6 mil personas para anotarse, a mí me parece que ya es un éxito", concluyó.
De qué se trata Academia Wanda
Al presentar el proyecto en sus redes sociales, Wanda explicó que la idea nació después de recibir durante mucho tiempo mensajes de seguidoras que querían conocer su experiencia como empresaria. Incluso aseguró que este lanzamiento le demandó tanto trabajo que lo sintió como "el nacimiento de otro hijo".
"Finalmente se estrena el curso que quería para ustedes", escribió al anunciar la apertura de las inscripciones.
Según explicó la mediática, la capacitación busca brindar herramientas para ganar confianza, desarrollar proyectos propios y animarse a crear una empresa con "nombre y apellido propio".
Además, el contenido reúne distintas experiencias de su recorrido profesional, incluyendo tanto los aciertos como los errores que marcaron su carrera. "Van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que depender de nadie, puedan cumplir sus sueños y amen su vida", aseguró.
En la página oficial de Academia Wanda también se destaca una frase que resume el espíritu del proyecto: "No llegué hasta acá porque me eligieron. Llegué porque aprendí a elegirme yo. Antes que nadie".
El curso está formado por 10 módulos narrados por la propia Wanda, incluye actividades online, acceso a una comunidad privada de alumnas y la posibilidad de consultar el material todas las veces que quieran.
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