El enigmático mensaje de Wanda Nara que Yanina Latorre relacionó con un escándalo
A través de sus redes sociales, la influencer lanzó un mensaje que estaría relacionado con su próximo escándalo. Conocé los detalles.
Fiel a su costumbre de captar la atención digital, Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales tras compartir una intrigante publicación que esta vez no tendría nada que ver con Mauro Icardi. La empresaria de la moda difundió una breve declaración a través de sus historias de "Instagram", despertando múltiples especulaciones sobre el posible destinatario de sus palabras dentro de su entorno personal.
“Pensé que eras de mi team”, manifestó la mediática en la imagen subida a su cuenta oficial, acompañando la expresión con la gráfica de un corazón partido, sin añadir mayores precisiones respecto al conflicto.
La reacción de Yanina Latorre y las primeras pistas sobre el conflicto
El suspenso aumentó considerablemente luego de que Yanina Latorre se sumara a la ola de publicaciones con posteos que parecieron aludir de forma directa a lo vertido por Nara. La comunicadora sugirió que un nuevo escándalo mediático estaría cobrando fuerza en el ambiente de la farándula.
“¿Se viene otro gate?”, indagó la panelista desde sus perfiles, para luego agregar sobre su situación personal: “No hay nada que hacer, siempre interrumpen mis vacaciones”
Versiones sobre figuras conocidas e incertidumbre en la audiencia
Con el correr de los minutos, la presentadora aportó nuevos datos respecto al círculo donde se habría originado el enfrentamiento. Según los señalamientos de la periodista, el foco de la disputa involucraría a integrantes de una familia de alta exposición pública.
“Parece que el quilombo es con alguien muuy cercano”, sostuvo Latorre, añadiendo poco después una referencia puntual sobre los personajes involucrados:“Dos hermanitas muy famosas”.
Hasta la fecha, ni la empresaria ni la panelista brindaron aclaraciones adicionales para precisar el contexto o dar nombres propios. Sin embargo, la seguidilla de posteos fue suficiente para disparar diversas hipótesis entre los usuarios, quienes permanecen atentos al desarrollo de las novedades.
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