El enigmático mensaje de Wanda Nara que Yanina Latorre relacionó con un escándalo

Con el correr de los minutos, la presentadora aportó nuevos datos respecto al círculo donde se habría originado el enfrentamiento. Según los señalamientos de la periodista, el foco de la disputa involucraría a integrantes de una familia de alta exposición pública.

“Parece que el quilombo es con alguien muuy cercano”, sostuvo Latorre, añadiendo poco después una referencia puntual sobre los personajes involucrados:“Dos hermanitas muy famosas”.

Hasta la fecha, ni la empresaria ni la panelista brindaron aclaraciones adicionales para precisar el contexto o dar nombres propios. Sin embargo, la seguidilla de posteos fue suficiente para disparar diversas hipótesis entre los usuarios, quienes permanecen atentos al desarrollo de las novedades.