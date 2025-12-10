Mauro Icardi enfrenta un inesperado golpe que pone en jaque su futuro y vida de lujo junto a la China Suárez

En ese contexto, la cuenta de X de Sálvese Quien Pueda aportó un dato que encendió alarmas. Yanina Latorre, que suele seguir de cerca todo lo que rodea al jugador, aseguró que en este momento Icardi no tendría asegurada su continuidad. La panelista acompañó la información con una publicación punzante: “Mauriño sin contrato. Wandu sabría qué hacer. La nipona angustiada porque se le acaban las carteras rosas”, sumando además el reporte del medio turco Le Marca Sport, donde se afirma que “el Galatasaray informó a los representantes de Mauro Icardi que no se darán pasos hacia un nuevo contrato”.