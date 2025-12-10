Mauro Icardi enfrenta un inesperado golpe que pone en jaque su futuro y vida de lujo junto a la China Suárez
La incertidumbre domina al jugador de Galatasaray, tanto en el ámbito deportivo como la ostentosa vida que comparte con la actriz.
Desde hace meses, el panorama de Mauro Icardi dentro del Galatasaray viene cargado de interrogantes. Mientras en lo personal continúa mostrándose más que enamorado y caminando junto a la China Suárez, su futuro profesional se volvió cada vez más incierto y podría enfrentar un giro inesperado mucho antes de lo imaginado.
El punto de tensión se habría profundizado cuando comenzó a sonar fuerte que la dirigencia turca no veía con buenos ojos el rendimiento del delantero. Su lesión de rodilla ocurrida en noviembre de 2024 —que lo marginó de las canchas por más de seis meses—, sumada a sus frecuentes viajes para visitar a sus hijas en Argentina y a sus escapadas con la China Suárez por Europa, habría provocado malestar entre los responsables deportivos del club, con el que mantiene vínculo hasta junio de 2026.
En medio de ese clima, trascendió que el cuerpo técnico ya analizaba opciones alternativas para reforzar el ataque debido a que Icardi no conseguía recuperar el nivel previo a su accidente. Incluso se comentó que el futbolista habría aceptado una disminución de su contrato, pasando de 11.5 a 7 millones de dólares anuales, como gesto para facilitar una posible continuidad.
A pesar de esos movimientos, la directiva no habría dado señales claras de avanzar con una renovación. La postura, al menos hasta ahora, sería evaluar su condición física y emocional más cerca del vencimiento del acuerdo, previsto para junio del próximo año.
En ese contexto, la cuenta de X de Sálvese Quien Pueda aportó un dato que encendió alarmas. Yanina Latorre, que suele seguir de cerca todo lo que rodea al jugador, aseguró que en este momento Icardi no tendría asegurada su continuidad. La panelista acompañó la información con una publicación punzante: “Mauriño sin contrato. Wandu sabría qué hacer. La nipona angustiada porque se le acaban las carteras rosas”, sumando además el reporte del medio turco Le Marca Sport, donde se afirma que “el Galatasaray informó a los representantes de Mauro Icardi que no se darán pasos hacia un nuevo contrato”.
El dato aparece justo cuando vuelve a tomar fuerza el nombre de Santiago Giménez como posible reemplazo, lo que reforzaría la hipótesis de que el club ya analiza un cambio en su delantera. Por ahora, ni Icardi ni la China Suárez se pronunciaron en redes sobre esta situación, lo que incrementa las especulaciones que sostienen que el futbolista podría quedarse sin equipo a partir del 1° de julio de 2026.
