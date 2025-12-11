A qué hora dan hoy jueves MasterChef Celebrity y qué pasa tras la nueva eliminación
El certamen culinario de Telefe tendrá un nuevo capítulo este jueves, con un nuevo desafío para los participantes. Enterate acá.
El aclamado certamen de cocina, MasterChef Celebrity (Telefe), avanza con paso firme y se prepara para emitir un nuevo y crucial episodio este jueves por la noche. La tensión en las cocinas crece a medida que los famosos se enfrentan a desafíos culinarios cada vez más complejos.
Bajo la conducción de Wanda Nara, el reality show promete otra velada repleta de emociones intensas, sorpresas en las estaciones de trabajo y, por supuesto, la búsqueda incesante de la excelencia gastronómica, luego de una nueva eliminación: este miércoles abandonó la cocina la actriz Eugenia Tobal.
Con el rigor del jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, los concursantes se preparan para un nuevo desafío que, en esta oportunidad, incluirá realizar una comida propia de un estadio de fútbol. Seguramente, muchos apelarán a la hamburguesa o el reconocido choripán, pero deberán hacerlo con la suficiente creatividad como para convencer a los jueces.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Quiénes dijeron adiós a MasterChef hasta el momento
-
Jorge "La Roña" Castro (Exboxeador)
Esteban Mirol (Periodista)
Diego "Peque" Schwartzman (Extenista)
Luis Ventura (Periodista)
Walas (Músico, integrante de la banda Massacre)
Alex Pelao (Humorista e influencer)
Eugenia Tobal (Actriz) - Fue la última eliminada hasta la fecha (gala del miércoles 10 de diciembre).
Participantes que abandonaron la competencia
Además de los eliminados por el jurado, también hubo dos participantes que decidieron abandonar el certamen:
-
Pablo Lescano (Músico) - Abandonó antes del inicio oficial de la temporada por compromisos laborales.
-
Valentina Cervantes (Modelo e influencer) - Anunció su abandono en una de las galas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario