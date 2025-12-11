A qué hora dan hoy jueves MasterChef Celebrity y qué pasa tras la nueva eliminación

Con el rigor del jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, los concursantes se preparan para un nuevo desafío que, en esta oportunidad, incluirá realizar una comida propia de un estadio de fútbol. Seguramente, muchos apelarán a la hamburguesa o el reconocido choripán, pero deberán hacerlo con la suficiente creatividad como para convencer a los jueces.