Wanda Nara celebró sus 39 años y su primer regalo del día enterneció a todos: "Te amo"

De esta manera, Wanda eligió comenzar sus 39 años priorizando el amor familiar y la calma. El contraste es notable con el fastuoso festejo del año anterior, que se caracterizó por una imponente fiesta en su casa de Santa Bárbara. En aquella ocasión, celebró a lo grande rodeada de familiares, amigos y varias figuras del espectáculo.

En aquel momento, había expresado su deseo en redes: “Cumpleaños feliz. Quiero en esta y en todas mis vidas a mi familia y amigos cerca de mí. Qué afortunada que soy, los amo”, acompañando una imagen que la mostraba rodeada de sus seres queridos, incluyendo a sus hijos, sus padres, Zaira y su entonces pareja, L-Gante.

Hoy, el contexto es completamente diferente. Tras un año cargado de tensiones, disputas judiciales y diferencias públicas con Mauro Icardi, Wanda optó por bajar el volumen a la exposición. Este nuevo aniversario la encuentra enfocada en lo esencial: la calma de su hogar, el cariño de los suyos y los gestos simples que le devuelven equilibrio después de meses intensos.

La conductora también compartió los múltiples mensajes de felicitación que recibió a lo largo del día, además de regalos como ramos de flores y un reloj de la marca Rolex.