Wanda Nara celebró sus 39 años y su primer regalo del día enterneció a todos: "Te amo"
La conductora compartió en su perfil oficial un dulce regalo que le hicieron y, según explicó, explotó de amor. Los detalles que publicó en sus redes sociales.
Wanda Nara recibió sus 39 años con una conmovedora sorpresa que marcó la pauta de su celebración. En un momento de gran calma, alejado de la intensa vorágine mediática que caracterizó los últimos meses, la conductora de MasterChef Celebrity optó por darle la bienvenida a su nuevo año rodeada exclusivamente del afecto familiar, privilegiando la intimidad y la serenidad de su hogar.
Según compartió ella misma en sus redes sociales, el día comenzó en casa con un gesto que demostró la ternura de sus hijas. Wanda publicó en sus historias de Instagram la primera muestra de cariño de la mañana: una porción de cheesecake con una vela encendida, acompañada de dos cartas hechas a mano por sus hijas más pequeñas que comparte con Mauro Icardi. Sobre la imagen de la sorpresa, la empresaria escribió: “Exploto de amor”, dejando claro lo profundamente movilizadores que fueron esos detalles sencillos pero llenos de significado.
Las cartas artesanales estaban decoradas con muchos colores, corazones y dibujos que celebraban el cumpleaños con gran ternura. Una de ellas lucía múltiples inscripciones de “te amo” en tonos rosa y rojo, mientras que la otra sumaba un moño a cuadros, una guirnalda, un gorrito festivo, un globo y un enorme “feliz cumpleaños”.
Sin embargo, fue el mensaje escrito a mano lo que terminó de tocarle el alma a la conductora. El texto, que compartió en sus redes y que cualquier madre atesoraría, decía: “Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo, te amo mucho. Gracias por ser mi compañera, mi mejor amiga y mi vida. Gracias por ser la mejor siempre y por siempre querer lo mejor para mí, que seguís intentando incluso si es difícil. Te amo mucho”.
De esta manera, Wanda eligió comenzar sus 39 años priorizando el amor familiar y la calma. El contraste es notable con el fastuoso festejo del año anterior, que se caracterizó por una imponente fiesta en su casa de Santa Bárbara. En aquella ocasión, celebró a lo grande rodeada de familiares, amigos y varias figuras del espectáculo.
En aquel momento, había expresado su deseo en redes: “Cumpleaños feliz. Quiero en esta y en todas mis vidas a mi familia y amigos cerca de mí. Qué afortunada que soy, los amo”, acompañando una imagen que la mostraba rodeada de sus seres queridos, incluyendo a sus hijos, sus padres, Zaira y su entonces pareja, L-Gante.
Hoy, el contexto es completamente diferente. Tras un año cargado de tensiones, disputas judiciales y diferencias públicas con Mauro Icardi, Wanda optó por bajar el volumen a la exposición. Este nuevo aniversario la encuentra enfocada en lo esencial: la calma de su hogar, el cariño de los suyos y los gestos simples que le devuelven equilibrio después de meses intensos.
La conductora también compartió los múltiples mensajes de felicitación que recibió a lo largo del día, además de regalos como ramos de flores y un reloj de la marca Rolex.
