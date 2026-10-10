Wanda Nara reveló cómo fue grabar las escenas íntimas con Agustín Bernasconi

La propia Catalina Dlugi también aportó su mirada sobre el contraste entre lo que se ve en pantalla y lo que sucede durante una filmación. “Es lo más antierótico del mundo. La gente la ve y empieza a soñar”, señaló la conductora.

Un rodaje cuidado y con acuerdos entre los protagonistas

Wanda también contó que el equipo técnico se redujo al mínimo durante las tomas más íntimas. “Lo grabaron casi todas mujeres”, precisó, al describir cómo se organizó el rodaje para que ambos protagonistas se sintieran cómodos.

Además, explicó que ella y Bernasconi acordaron cuidarse mutuamente durante las escenas, en un trabajo que requirió confianza y coordinación entre los dos.

Así, más allá de la química que pueda percibirse en la película, los protagonistas dejaron en claro que detrás de las escenas íntimas hubo preparación, acuerdos y acompañamiento profesional para afrontar una de las situaciones más delicadas de la actuación.