Entre finalizaciones de contrato, lesiones y bajos rendimientos, nueve futbolistas del Millonario se irían en el próximo mercado de pases.
La derrota ante Boca en el Superclásico dejó heridas profundas en River. No solo estiró la mala racha del equipo en el semestre y complicó su clasificación a la Copa Libertadores 2026, sino que también abrió un panorama de fuertes decisiones de cara al futuro inmediato.
Con su renovación de contrato confirmada, Marcelo Gallardo afrontará una profunda reestructuración del plantel y ya hay nueve jugadores que cumplieron su ciclo futbolístico en el club. Algunos finalizan su vínculo a fin de año, otros no rindieron como se esperaba y varios arrastran lesiones que los marginaron del proyecto deportivo. A ellos se suma Federico Gattoni, quien volverá al Sevilla tras la finalización de su préstamo.
Los 9 jugadores de River que cumplieron ciclo luego de la derrota ante Boca en el Superclásico
Miguel Borja
El delantero colombiano termina su contrato en diciembre y no será renovado. Su bajo nivel y la falta de efectividad (8 goles en 48 partidos en el año) lo convirtieron en uno de los apuntados. La seguidilla de 15 encuentros sin marcar y el penal errado ante Gimnasia sellaron su salida. Vélez, por el Clausura, podría ser su último rival con la camiseta de River.
Paulo Díaz
Pese a tener vínculo vigente hasta 2027, el chileno podría marcharse si llega una oferta importante. Alternó buenas actuaciones con errores graves, como los que derivaron en los goles de Boca. Perdió el puesto con Rivero y su continuidad dependerá de una venta que satisfaga al club.
Fabricio Bustos
Su paso por River fue opaco: lesiones musculares y flojos rendimientos lo relegaron al banco. El club buscará transferirlo para recuperar parte de la inversión realizada. Desde su entorno ya analizan propuestas para cambiar de aire.
Enzo Pérez
El capitán no recuperó su nivel tras una lesión en la rodilla y perdió el puesto. Con contrato hasta diciembre, no habrá renovación y podrá negociar como libre desde enero. Su segunda etapa en el club llega a su fin sin la relevancia que tuvo en años anteriores.
Ignacio Fernández
Alternó titularidades con suplencias y bajó notablemente su rendimiento. Su contrato vence a fin de año y evaluará con Gallardo si continúa. Solo seguiría en caso de aceptar un rol secundario; de lo contrario, se marchará con el pase en su poder.
Milton Casco
Relegado desde la llegada de Marcos Acuña, apenas sumó minutos en el semestre. Con 19 partidos en todo el año, no tendrá renovación y cerrará un largo ciclo en Núñez, donde fue uno de los jugadores más emblemáticos de la era Gallardo.
Gonzalo “Pity” Martínez
Las lesiones musculares le impidieron tener continuidad. Pese a su historia en el club, su contrato vence el 31 de diciembre y no será renovado. En 2024 había sido una pieza de recambio clave, pero no logró sostener el nivel.
Maximiliano Meza
Volvió a lesionarse en el Superclásico y deberá ser operado de una avulsión del tendón rotuliano. Su paso por River quedó marcado por los problemas físicos. Aunque tiene contrato hasta diciembre de 2026, el club analiza venderlo si llega una oferta que permita recuperar parte de la inversión.
Matías Galarza
El paraguayo nunca se consolidó y falló una ocasión clara en el Superclásico. Llegó en el último mercado de pases y podría irse si aparece una propuesta que se acerque a lo que pagó River. Es, junto a Bustos, uno de los refuerzos que menos rindió.
