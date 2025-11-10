Los 9 jugadores de River que cumplieron ciclo luego de la derrota ante Boca en el Superclásico

Enzo Pérez

El capitán no recuperó su nivel tras una lesión en la rodilla y perdió el puesto. Con contrato hasta diciembre, no habrá renovación y podrá negociar como libre desde enero. Su segunda etapa en el club llega a su fin sin la relevancia que tuvo en años anteriores.

enzo perez.jpg

Ignacio Fernández

Alternó titularidades con suplencias y bajó notablemente su rendimiento. Su contrato vence a fin de año y evaluará con Gallardo si continúa. Solo seguiría en caso de aceptar un rol secundario; de lo contrario, se marchará con el pase en su poder.

Milton Casco

Relegado desde la llegada de Marcos Acuña, apenas sumó minutos en el semestre. Con 19 partidos en todo el año, no tendrá renovación y cerrará un largo ciclo en Núñez, donde fue uno de los jugadores más emblemáticos de la era Gallardo.

Gonzalo “Pity” Martínez

Las lesiones musculares le impidieron tener continuidad. Pese a su historia en el club, su contrato vence el 31 de diciembre y no será renovado. En 2024 había sido una pieza de recambio clave, pero no logró sostener el nivel.

pity martinez 1.jpg

Maximiliano Meza

Volvió a lesionarse en el Superclásico y deberá ser operado de una avulsión del tendón rotuliano. Su paso por River quedó marcado por los problemas físicos. Aunque tiene contrato hasta diciembre de 2026, el club analiza venderlo si llega una oferta que permita recuperar parte de la inversión.

Matías Galarza

El paraguayo nunca se consolidó y falló una ocasión clara en el Superclásico. Llegó en el último mercado de pases y podría irse si aparece una propuesta que se acerque a lo que pagó River. Es, junto a Bustos, uno de los refuerzos que menos rindió.