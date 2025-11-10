Netflix series: está basada en hechos reales, tiene pocos capítulos y es una de las más elegidas

A pesar de su corta extensión, la serie logró lo que pocas han conseguido: mantener a los espectadores al borde del asiento durante cada episodio. Su historia —inspirada en hechos que realmente ocurrieron— ofrece una mirada cruda y emocional sobre el poder, la justicia y la desesperación humana. Con actuaciones potentes y una dirección impecable, esta producción se ha transformado en una de las joyas del año dentro de Netflix.