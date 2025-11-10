A qué hora dan hoy lunes MasterChef Celebrity y qué pasa en la gala
El reality conducido por Wanda Nara regresa este lunes con una nueva gala, que se espera llena de emociones y muchas tensiones.
La intensidad en las cocinas de MasterChef Celebrity no cesa, y luego de la reciente eliminación del tenista El Peque Schwartzman en la gala del pasado miércoles, la vara del reality de Telefe se ha elevado drásticamente rumbo al inicio de la nueva semana de competencia.
Con figuras como Esteban Mirol y Roña Castro ya fuera de juego, y tras la reciente confirmación de la renuncia de Valu Cervantes; el reality culinario retoma su ritmo con un nuevo y crucial programa este lunes a las 22 horas, conducido por Wanda Nara.
La supervivencia ahora depende de la excelencia. La seguidilla de programas que comienza a partir de esta noche pone a prueba a los concursantes restantes, quienes deben concentrarse en evitar el delantal negro.
El avance de la competencia ha dejado claro que solo el talento, la precisión y la creatividad conseguirán convencer a los exigentes jurados, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.
Los "cocineros" que aún siguen en carrera deberán enfrentar un nuevo desafío culinario para sumar puntos y asegurar su permanencia. En un contexto de constante incertidumbre por los cambios de programación en el canal, el objetivo de todos es el mismo: no convertirse en el cuarto famoso en despedirse de la cocina más famosa del país.
De esta manera, las hornallas se vuelven a prender este lunes en el horario habitual de las 22 horas.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
