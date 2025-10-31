Wanda Nara desmintió haber tenido vínculos con el Comando Vermelho: "Nada que ver"
La empresaria aclaró los rumores que la vinculaban con una organización narco en Brasil y mostró pruebas que desmienten las versiones.
Wanda Nara volvió a ser el centro de la atención mediática, aunque esta vez por un motivo completamente inesperado. En medio del fuerte operativo policial en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho -una de las organizaciones criminales más temidas de Brasil-, comenzó a circular el rumor de que la conductora había tenido que negociar con ese grupo para filmar su videoclip O bicho vai pegar en una favela.
Ante la repercusión, la conductora decidió salir a aclarar la situación y desmentir categóricamente cualquier tipo de vínculo con dicha banda. El rumor se originó en declaraciones de Mariano Iúdica en Polémica en el Bar, programa que se emite por la pantalla de América TV, quien aseguró que el Comando Vermelho había garantizado la seguridad del rodaje de Wanda.
Según su relato, la producción habría pagado por protección y logística, una práctica habitual en zonas controladas por grupos armados. “El operativo para grabar este videoclip lo garantizó el Comando Vermelho”, afirmó el conductor, sugiriendo que la filmación se habría realizado bajo la supervisión de esa organización.
Molesta por las versiones, Nara utilizó su cuenta de Instagram para compartir una captura de chat que desmiente por completo la historia. En el intercambio, una integrante de la producción -llamada Evelin- le manifiesta su indignación: “¿Wan, te das cuenta que nos quieren ensuciar en la TV, no? Todo eso que pasó en Río no tiene nada que ver con São Paulo, que es otra ciudad. Y en la favela donde grabamos rescatan gente de la calle para hacer música, vos estuviste ahí”.
A ese mensaje, la empresaria respondió con una frase tajante: “Lo sé, todo viene de los mismos que instalan cosas que nada que ver”. De esta manera, dejó entrever que se trató de una operación mediática sin sustento. La productora, por su parte, la alentó a aclarar públicamente que el rodaje fue en São Paulo y no en Río de Janeiro, donde se desató el conflicto narco.
La conductora también compartió imágenes del día de la filmación, donde se la ve rodeada de vecinos y artistas locales, mostrando un ambiente completamente distinto al que se intentó instalar. Con su estilo frontal, Wanda volvió a poner fin a los rumores, dejando en claro que su proyecto musical no tuvo ninguna relación con el Comando Vermelho ni con actividades ilegales, y reafirmando que el videoclip fue grabado en un contexto artístico y social positivo.
