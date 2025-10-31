La Reini y Wanda Nara protagonizaron un tenso ida y vuelta sobre sus ex: "Ya me curé de espanto"

Más adelante, cuando Wanda quiso saber si sentiría celos al ver a su ex con otra mujer, La Reini fue tajante: “No, ya me curé de espanto. Y él también”. Finalmente, con humor, se definió como “una santa” cuando la conductora le preguntó si había tenido nuevas relaciones desde su separación. El ida y vuelta entre ambas fue uno de los momentos más comentados de la emisión y dejó en evidencia la química -y la tensión- entre la influencer y la conductora.