La Reini y Wanda Nara protagonizaron un tenso ida y vuelta sobre sus ex: "Ya me curé de espanto"
LaLa influencer y la conductora mantuvieron una charla sin filtros en MasterChef Celebrity donde se lanzaron preguntas íntimas sobre sus exparejas.
El último episodio de MasterChef Celebrity tuvo un condimento inesperado cuando Wanda Nara, conductora del ciclo de Telefe, mantuvo una charla cara a cara con Sofía “La Reini” Gonet que rápidamente se volvió viral. La conversación, que comenzó en tono distendido, se transformó en un cruce picante lleno de indirectas y comentarios filosos sobre sus respectivos ex, especialmente sobre Homero Pettinato, con quien la influencer tuvo una relación mediática.
Durante el programa, Wanda rompió el hielo con una pregunta directa: “Un amigo me presentó a tu ex Homero, quiero que me cuentes más de todo”. Sin dudar, La Reini respondió con ironía: “Ya hablé todo en TikTok, ¿qué querés que te cuente?”. Luego, agregó con fastidio: “Lo último que quiero, en esta situación, es hablar del pelotudo de mi ex”, dejando en claro que el vínculo entre ellos no terminó en buenos términos.
La charla siguió con una serie de preguntas cada vez más personales. Wanda le preguntó si lo extrañaba, a lo que La Reini reconoció entre risas: “Un poco sí, a veces”. Sin embargo, aclaró que la relación llegó a su fin porque “se llevaban muy mal” y que la decisión de separarse fue mutua. La influencer también sorprendió al revelar que todavía mantiene contacto con Pettinato: “Sí, hablamos todo el tiempo. Todos los días. ¿Vos hablás con tus exparejas?”, le devolvió, logrando poner a Wanda en aprietos.
La conductora, visiblemente incómoda, contestó: “No, prefiero que no”. Ante esa respuesta, La Reini retrucó con picardía: “Porque si vamos a hablar de historias de ex parejas picantes, vos tenés mucho más para largar”. El intercambio generó risas en el estudio y reacciones en redes sociales, donde los usuarios destacaron la soltura de la influencer frente a las preguntas filosas de la presentadora.
Más adelante, cuando Wanda quiso saber si sentiría celos al ver a su ex con otra mujer, La Reini fue tajante: “No, ya me curé de espanto. Y él también”. Finalmente, con humor, se definió como “una santa” cuando la conductora le preguntó si había tenido nuevas relaciones desde su separación. El ida y vuelta entre ambas fue uno de los momentos más comentados de la emisión y dejó en evidencia la química -y la tensión- entre la influencer y la conductora.
