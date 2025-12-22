Nueva denuncia millonaria: se agrava cada vez más la situación judicial de Nicolás Payarola

Nicolás Payarola

La inversión total, según el testimonio, alcanzó los 200 mil dólares. “106 mil se lo dimos en efectivo en su oficina y el resto lo pasó a buscar acá un amigo de confianza de él”, detalló. Con el tiempo, la denunciante tomó contacto con otros damnificados y recibió una advertencia clave de otro abogado: “Me dijo: ‘Esto no existe’”.

Finalmente, Burgos describió el desenlace con cheques sin fondo y un abogado desesperado. “Me firmó todos estos cheques sin fondo, 17 cheques por 30 millones cada uno, todos sin fondos. Lloraba, me decía que por favor que le tengamos paciencia”, concluyó, sumando un nuevo y contundente testimonio a la compleja trama judicial que rodea a Nicolás Payarola.