Nueva denuncia millonaria: se agrava cada vez más la situación judicial de Nicolás Payarola
En Infama se conoció otro testimonio contra el exabogado de figuras mediáticas, actualmente detenido, que suma acusaciones por una presunta estafa.
La situación judicial de Nicolás Payarola sumó un nuevo capítulo este domingo tras la difusión de otra denuncia en su contra en el programa Infama, que se emite por América TV. El exabogado de Wanda Nara y L-Gante, que actualmente se encuentra detenido, quedó nuevamente en el centro de la escena mediática luego de que se conociera el testimonio de una profesional que asegura haber sido víctima de una maniobra fraudulenta por una suma millonaria.
Fue Marcela Tauro quien introdujo el tema en el ciclo, al remarcar la magnitud del caso: “Otra denuncia contra Payarola y van 15. La doctora Burgos, que es esteticista, lo contrata como abogado, estaba por abrir un centro de estética en Nordelta. ¿Qué pasó? Tenía la fecha para inaugurar y nunca se pudo hacer”. A partir de allí, el programa reconstruyó el vínculo entre la denunciante y el letrado.
La doctora Cintia Burgos brindó su testimonio y explicó que conoció a Payarola en noviembre de 2024 a través de una paciente con fuerte presencia en redes sociales. Según relató, atravesaba un conflicto por publicaciones en TikTok que la acusaban de mala praxis, situación para la cual necesitaba asesoramiento legal. “Necesitaba que alguien haga justicia y entonces esta paciente me recomendó a Nicolás Payarola”, recordó.
Con el correr de los meses, la relación profesional derivó en una propuesta de inversión que, según Burgos, terminó siendo clave en el perjuicio económico que denuncia. “A los dos meses de ser nuestro abogado nos ofreció un fideicomiso en Orlando”, explicó, al tiempo que detalló que Payarola utilizaba supuestos contactos con celebridades para generar confianza. “No solo los mencionó, sino que los usaba diciendo: ‘Después le digo a Wanda que suba y te etiquete, después le digo a L-Gante que te promocione el centro de Nordelta’”, afirmó.
Respecto al proyecto, Burgos sostuvo que todo parecía legítimo. “Ese supuesto fideicomiso dice que yo voy a recibir 1000 dólares por mes hasta el 15 de febrero de 2025 y que si yo el 15 de febrero de 2026 no quiero continuar con el proyecto se me vuelve lo invertido más el 48 por ciento”, señaló, remarcando que el documento estaba firmado por Payarola y un escribano.
La inversión total, según el testimonio, alcanzó los 200 mil dólares. “106 mil se lo dimos en efectivo en su oficina y el resto lo pasó a buscar acá un amigo de confianza de él”, detalló. Con el tiempo, la denunciante tomó contacto con otros damnificados y recibió una advertencia clave de otro abogado: “Me dijo: ‘Esto no existe’”.
Finalmente, Burgos describió el desenlace con cheques sin fondo y un abogado desesperado. “Me firmó todos estos cheques sin fondo, 17 cheques por 30 millones cada uno, todos sin fondos. Lloraba, me decía que por favor que le tengamos paciencia”, concluyó, sumando un nuevo y contundente testimonio a la compleja trama judicial que rodea a Nicolás Payarola.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario