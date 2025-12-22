Sorpresivamente, levantan MasterChef Celebrity en Telefe: qué pasó

La medida responde a una lógica de mercado: los miércoles son los días de mayor tensión en el certamen, ya que se define quién abandona la competencia. Con promedios de rating que superan los dos dígitos, el canal considera que emitir un contenido de tanta relevancia durante la cena de Nochebuena sería un "desperdicio" de potencial publicitario y métricas.

Grilla especial para el 24 y 25 de diciembre:

Para cubrir el bache de su programa estrella, Telefe diseñó un esquema alternativo que acompañe los festejos familiares sin exigir la atención continua que requiere una eliminación:

Miércoles 24 (Nochebuena): En lugar de las hornallas, el "canal de las pelotas" emitirá un especial musical , ideal para musicalizar el brindis y las reuniones en los hogares.

Jueves 25 (Navidad): El programa de cocina regresará a la pantalla, pero no con contenido original. Se emitirá una repetición de los mejores momentos, permitiendo que la competencia oficial se retome recién la semana próxima.

Cada 24 de diciembre, el consumo de televisión abierta en Argentina registra sus números más bajos del año debido a las celebraciones presenciales. Emitir un capítulo clave en esta fecha afectaría el promedio semanal del reality, algo que Telefe busca evitar para mantener su liderazgo frente a la competencia.

Los fanáticos de las hornallas deberán esperar unos días más para conocer quién será el próximo expulsado. Por ahora, el programa les concede una "tregua" televisiva para disfrutar de la Navidad, con la promesa de que la definición de la gala de eliminación llegará con el regreso de la programación habitual.