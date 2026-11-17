Qué reveló la autopsia al cuerpo del reconocido violinista hallado muerto en Santiago del Estero

Se conoció el resultado de la autopsia del violinista hallado muerto en su casa de Santiago del Estero

En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Gustavo Montenegro se solicitaron una serie de pericias para determinar la causa de muerte, entre ellas, la realización de la autopsia.

El examen forense reveló que Sánchez murió a causa de un shock hipovolémico provocado por una importante pérdida de sangre.

Durante la autopsia se determinó que el violinista presentaba una herida en la pierna derecha que “le pinchó” una arteria, lo que generó la hemorragia fatal.

A partir del resultado de la necropsia, los investigadores intentan determinar cómo se produzco la herida en su pierna y si esto tiene algún tipo de relación con las agresiones denunciadas por la víctima.

La denuncia previa y la detención de la sospechosa

Dalma Yudith Orellana, la mujer denunciada por Sánchez, permanece detenida

Al momento de realizar la denuncia, el músico manifestó ante los efectivos policiales que había estado consumiendo bebidas alcohólicas en su casa junto a Orellana cuando, por motivos que no fueron esclarecidos, ella comenzó a golpearlo.

Según con la información publicada por Diario Panorama, los médicos que lo asistieron en el hospital le diagnosticaron varias lesiones en el rostro y las piernas. El hombre permaneció en observación y recibió hidratación por vía intravenosa hasta recuperar la lucidez. Finalmente, alrededor de las 8 de la mañana, recibió el alta.

Tras ser atendido, Sánchez regresó a su vivienda, situada en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y la calle San Martín, en el barrio Herrera El Alto. Según consta en el parte policial, su hija, de 36 años, lo dejó allí alrededor de las 14, cuando salió con destino a la provincia de Tucumán. Antes de irse, el hombre estaba consciente.

Al regresar cerca de las 19.15, la mujer notó que su padre no respondía los llamados. Como no podía ingresar a la vivienda, tuvo que forzar la puerta. Una vez dentro, lo encontró tendido junto a la cama y sin reaccionar, por lo que pidió asistencia médica. Personal del CIS Termas acudió al lugar y constató que Sánchez ya no presentaba signos vitales.

En paralelo, la Justicia ordenó la detención de Orellana, identificada como la mujer a la que el músico había señalado por la agresión. La medida fue dispuesta por el juez Silvio Salice, con intervención del fiscal.

La sospechosa fue localizada por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 50 mientras realizaban recorridas por los lugares que frecuentaba. Al advertir la presencia policial, intentó esconderse en una vivienda abandonada, pero fue interceptada y trasladada a la dependencia policial.