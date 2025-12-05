Wanda Nara y Sofía Gonet sorprendieron al revelar sus cambios estéticos en MasterChef Celebrity

Lo que comenzó como una gala más de MasterChef Celebrity terminó convirtiéndose en uno de esos momentos que quedan en la memoria del público: espontáneo, cómplice y cargado de sinceridad. Sofía Gonet, conocida en redes como "La Reini", llegó a la estación de cocina con un desafío exigente debido a la heladera que le tocó por azar -la más vacía-, pero lejos de detenerse en esa dificultad, aprovechó la instancia para conectar con su pasado y abrir una charla que derivó en inesperadas confesiones estéticas tanto de ella como de Wanda Nara.