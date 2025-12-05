Wanda Nara y Sofía Gonet sorprendieron al revelar sus cambios estéticos en MasterChef Celebrity
Una simple presentación de plato de "La Reini" derivó en un inesperado momento televisivo donde el humor, la honestidad y la historia personal.
Lo que comenzó como una gala más de MasterChef Celebrity terminó convirtiéndose en uno de esos momentos que quedan en la memoria del público: espontáneo, cómplice y cargado de sinceridad. Sofía Gonet, conocida en redes como "La Reini", llegó a la estación de cocina con un desafío exigente debido a la heladera que le tocó por azar -la más vacía-, pero lejos de detenerse en esa dificultad, aprovechó la instancia para conectar con su pasado y abrir una charla que derivó en inesperadas confesiones estéticas tanto de ella como de Wanda Nara.
La combinación de humor, autenticidad y cierta nostalgia marcó el clima de una noche que, más allá de los sabores, se enfocó en las historias humanas detrás de cada participante. Todo surgió cuando Gonet presentó su matambrito al limón con cremoso de zapallo, un plato que bautizó “Reini del 2015”. Lo justificó recordando su época como camarera en San Justo, un momento de su vida donde peleaba para llegar a fin de mes y acumulaba anécdotas tan pintorescas como desafiantes.
Esa puerta entreabierta a su pasado generó de inmediato un juego entre el jurado y los participantes. Germán Martitegui sorprendió al recordar que ella había pasado por Tegui y que incluso había trabajado con él en cocina, algo que descolocó a más de uno y dio pie a nuevas risas. Pero fue en medio de ese ida y vuelta donde apareció la frase que desató la secuencia más recordada de la velada.
“No, fueron seis caras atrás”, lanzó Gonet cuando Martitegui hizo referencia a su cambio de imagen desde aquellos tiempos. Esa confesión, dicha con humor y sin dramatismo, encontró su eco inmediato en Wanda, quien no dudó en sumarse al juego y admitir que también había cambiado con el paso de los años. La complicidad entre ambas se volvió evidente y desencadenó un intercambio tan honesto como descontracturado. Betular, siempre en personaje, atinó un “Hablá por vos”, que coronó la escena.
El clima ya no era el de una competencia estricta sino el de un grupo conviviente que, por un instante, dejó de lado la presión del certamen para compartir experiencias reales sobre imagen, pasado y transformación. Esa espontaneidad hizo que el momento trascendiera lo culinario y se convirtiera en un reflejo de una verdad compartida: casi todos sienten, en algún punto, el deseo de modificar lo que ven en el espejo o de dejar atrás versiones anteriores de sí mismos.
Cuando la evaluación del plato retomó su cauce, reapareció el tecnicismo gastronómico: Martitegui consultó por el corte del matambre y Gonet, sin perder el tono humorístico, reconoció que se había comido la parte más fina. El jurado lo tomó con naturalidad y elogió la elección, destacando el sabor del corte que finalmente llegó al plato.
