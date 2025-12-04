Wanda Nara descolocó a Cachete Sierra con una pregunta inesperada en MasterChef Celebrity
La conductora volvió a convertirse en protagonista con un comentario que dejó expuesto al actor, quien respondió con humor y sorprendió a todos en el estudio.
La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity no solo estuvo marcada por la tensión culinaria habitual, sino también por un momento televisivo que rápidamente se volvió tema de conversación. Wanda Nara, siempre atenta al clima del estudio y a los detalles que pueden generar un giro inesperado en vivo, protagonizó una situación desopilante junto a Agustín “Cachete” Sierra, quien terminó siendo el centro de una humorada que recorrió toda la cocina.
El episodio arrancó cuando la conductora decidió bromear sobre la vida del actor lejos de las hornallas. Con picardía, lo cruzó por sus “negocios brasileros”, haciendo referencia a su vínculo con el país vecino y a la energía relajada con la que llegó a la gala. Cachete no se achicó y contestó en su estilo, lanzando un improvisado portugués que arrancó risas tanto en el jurado como entre sus compañeros: “La vida da y quita al mismo tiempo”, soltó, descontracturando el clima.
Sin embargo, lo más llamativo llegó después, cuando Wanda redobló ante las cámaras y se animó a una pregunta filosa que nadie vio venir. Entre risas, lanzó: “¿Brasilero o italiano? Tiene la cabeza en Brasil todavía, ¿usás sunga?”. La alusión al clásico traje de baño carioca generó un revuelo inmediato en el estudio.
Cachete, fiel a su personalidad, respondió sin titubear: “Apa, no me atrevo a sunga”. Y como si fuera poco, cuando la cámara lo enfocó a él en solitario, se permitió una frase que terminó de desatar las carcajadas: “Todo el paqueteiro ahí, muy muy fuerte el asunto”. Pero detrás del humor, la gala también tuvo momentos de tensión culinaria: presentó un lomo a la mostaza acompañado de provoleta dorada, salsa criolla y un pequeño pan de campo, una propuesta tradicional con la que buscó apoyarse en recetas conocidas.
El jurado, sin embargo, no se mostró del todo conforme. Damián Betular comentó que el plato lo remitía a los inicios del actor en el certamen, algo que Cachete rechazó de inmediato: “De la primera semana no soy, soy diferente”. Por su parte, Donato de Santis fue más tajante: consideró que el actor había jugado demasiado a lo seguro y le pidió que cambiara el chip si quería permanecer en competencia.
La propia Wanda lo puso contra las cuerdas con una pregunta directa: “¿Te querés quedar en la competencia?”. Con firmeza, Cachete respondió que sí: “Por supuesto, tengo que salir campeón”. La jornada dejó así un equilibrio entre humor, tensión y momentos inesperados, demostrando una vez más por qué el reality continúa generando repercusión en cada emisión.
